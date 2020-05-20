Як створювати комфорт для маленьких собак
Чим менше собачка тим більше вона потребує затишний будиночок, де може врятуватися від небезпеки, протягів, небажаної уваги. Будиночки, представлені на сторінці, допоможуть вихованцеві залишатися спокійними, в хорошому настрої.
До маленьких відносять собак ростом до 40 см і до 10 кг. Вони більш тендітні, нервові, збудливі, ніж представники великих порід. Щоб – вихованець був щасливий і спокійний, потрібно врахувати його особливі потреби – перш за все, потреба в суверенній території.
Харлі і Чо приготував для маленьких вихованців комфортні красиві укриття, здатні витримати навіть найактивніші ігри. Це можуть бути класичні будиночки, будиночки зі знімним верхом або високі лежаки з просторою ковдрою-капюшоном.
Як вибрати будиночок для маленької собаки
Головний критерій вибору – габарити вихованця. Український виробник випускає всі моделі будиночків в різних розмірах:
• XS – варіант для мініатюрних собачок до 3 кг на кшталт йорка, чихуахуа, крисаріка.
• S – для тварин вагою між 3 і 5 кг (китайська чубата собачка, шпіц).
• М – вибір для пса 5-10 кг (такси, французького бульдога, джек-рассел-тер’єра).
Закритий будиночок краще купити, якщо улюбленець сором’язливий, замкнутий, не любить надмірного спілкування. Собаці з мінливим характером можна придбати будиночок із знімною верхньою частиною. А для гладкошерстного пса, який часто мерзне, відповідним вибором стане лежак з капюшоном, що імітує теплу нору.
Плюси будиночків для маленьких собак Harley and Cho
Український бренд уважно вибирає матеріали для своїх міні-шедеврів зодчества. Всі матеріали екологічні, безпечні, міцні – витримують навіть ігри з використанням зубів і пазурів. Серед них – меблеві тканини, штучне хутро, наповнювач холлофайбер, фанера, нетоксичні фарби, лаки на водній основі.
За будиночками просто доглядати – тверді частини протираються вологою тканиною, чохли пилососяться, праються вручну або в машинці.
Будиночки красиво виглядають, виконуються в стильних трендових відтінках, гармоніюють з будь-яким інтер’єром. Харлі і Чо гарантує комфорт будь-якого вихованця!