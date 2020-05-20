Маленькі собачки часто відчувають дискомфорт у великому небезпечному світі. Тому їм гостро потрібне укриття, в якому вони будуть відчувати себе захищеними. Вивчивши потреби домашніх улюбленців, інтернет-магазин Harley and Cho пропонує кілька моделей зручних собачих будиночків.

Як створювати комфорт для маленьких собак

Чим менше собачка тим більше вона потребує затишний будиночок, де може врятуватися від небезпеки, протягів, небажаної уваги. Будиночки, представлені на сторінці, допоможуть вихованцеві залишатися спокійними, в хорошому настрої.

До маленьких відносять собак ростом до 40 см і до 10 кг. Вони більш тендітні, нервові, збудливі, ніж представники великих порід. Щоб – вихованець був щасливий і спокійний, потрібно врахувати його особливі потреби – перш за все, потреба в суверенній території.

Харлі і Чо приготував для маленьких вихованців комфортні красиві укриття, здатні витримати навіть найактивніші ігри. Це можуть бути класичні будиночки, будиночки зі знімним верхом або високі лежаки з просторою ковдрою-капюшоном.

Як вибрати будиночок для маленької собаки

Головний критерій вибору – габарити вихованця. Український виробник випускає всі моделі будиночків в різних розмірах:

• XS – варіант для мініатюрних собачок до 3 кг на кшталт йорка, чихуахуа, крисаріка.

• S – для тварин вагою між 3 і 5 кг (китайська чубата собачка, шпіц).

• М – вибір для пса 5-10 кг (такси, французького бульдога, джек-рассел-тер’єра).

Закритий будиночок краще купити, якщо улюбленець сором’язливий, замкнутий, не любить надмірного спілкування. Собаці з мінливим характером можна придбати будиночок із знімною верхньою частиною. А для гладкошерстного пса, який часто мерзне, відповідним вибором стане лежак з капюшоном, що імітує теплу нору.

Плюси будиночків для маленьких собак Harley and Cho

Український бренд уважно вибирає матеріали для своїх міні-шедеврів зодчества. Всі матеріали екологічні, безпечні, міцні – витримують навіть ігри з використанням зубів і пазурів. Серед них – меблеві тканини, штучне хутро, наповнювач холлофайбер, фанера, нетоксичні фарби, лаки на водній основі.

За будиночками просто доглядати – тверді частини протираються вологою тканиною, чохли пилососяться, праються вручну або в машинці.

Будиночки красиво виглядають, виконуються в стильних трендових відтінках, гармоніюють з будь-яким інтер’єром. Харлі і Чо гарантує комфорт будь-якого вихованця!