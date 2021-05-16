Керівниця портфелю проектів "Укрпошти" Поліна Левіцька потрапила у скандал через питання про секс.

Відповідний пост про інтим менеджерка опублікувала у Facebook.

“Розумієте, буває, коли довго займаєшся сексом, то хочеться їсти. Але перерватися неможливо. Звідси й питання: Як непомітно поїсти під час сексу?”, – поцікавилась Поліна Левіцька.

Їїї пост розкритикував народний депутат Олексій Кучеренко.

“Одна з топ-менеджерів державної компанії “Укрпошта” обіймається актуальною для нею проблемою. Ви не могли би дати пораду цій “леді”?” – написав він.

У коментарях до допису нардепа розкритикувала менеджерку “Укрпошти”.