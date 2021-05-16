Відповідний пост про інтим менеджерка опублікувала у Facebook.
“Розумієте, буває, коли довго займаєшся сексом, то хочеться їсти. Але перерватися неможливо. Звідси й питання: Як непомітно поїсти під час сексу?”, – поцікавилась Поліна Левіцька.
Їїї пост розкритикував народний депутат Олексій Кучеренко.
“Одна з топ-менеджерів державної компанії “Укрпошта” обіймається актуальною для нею проблемою. Ви не могли би дати пораду цій “леді”?” – написав він.
У коментарях до допису нардепа розкритикувала менеджерку “Укрпошти”.
- Бджолярі з Закарпаття планують судитися з “Укрпоштою” через загибель відправлених через оператора 8 млн бджіл. Компанія планує відмовитися від надання послуги з транспортування бджіл, аби такі інциденти не повторювалися.
- На наступний день компанія несподівано розповіла, що бджоли ожили.