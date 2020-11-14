Про це повідомляють #Букви.
Варто відзначити, що тепер на вихідних в Україні дозволено працювати тільки аптекам, магазинам (в яких не менше 60% торгової площі відведено для торгівлі продуктами харчування, паливом, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами), АЗС, СТО, операторам поштового зв’язку, медичним і ветеринарним клінікам.
При цьому фітнес-клуби, тренажерні зали, ресторани, кафе повинні бути закриті (згідно з постановою Уряду).
Сьогодні ввечері, в перший день “карантину вихідного дня”, силовики навідалися у фітнес-клуб “5 Елемент”, який продовжував працювати.
Щоб скласти адміністративний протокол, до будівлі клубу прибули цілий автобус із правоохоронцями і поліцейське авто.
Поліцейські перебували в будівлі досить довго. Згодом в поліції Києва повідомили, що “закрили спортивний комплекс “5 елемент” під час “комплексних перевірок”, оскільки він, “незважаючи на обмеження Уряду, продовжив роботу”.
“На прохання поліцейських припинити роботу адміністрація відреагувала відмовою. У результаті складено адміністративний протокол та розпочато кримінальне провадження”, – зазначається в повідомленні поліції.
У результаті був складений адміністративний протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (“Порушення правил щодо карантину людей”). Також за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (“Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням”).
У коментарі #Буквам генеральний директор клубу Наталія Щербій повідомила, що заклад працював у суботу, незважаючи на карантин, оскільки має зобов’язання перед клієнтами.
“Сьогодні ми вийшли на роботу, вирішили працювати, бо маємо зобов’язання перед клієнтами, річні карти, які передбачають графік роботи з 9:00 до 23:00 в суботу та неділю. В будні дні з 7:00”, – зазначила вона.
За словами Щербій, після весняного карантину проти клубу було подано багато судових позовів з вимогою повернути гроші. В результаті заклад зазнав збитків, частина клієнтів і персоналу були втрачені. Компенсацій клуб від держави не отримав.
Щербій також поінформувала, що сьогодні в клуб прибули близько 30 правоохоронців.
“У той час на наших 18 тисяч кв. м закритих площ плюс відкриті – в загальному понад 25 тисяч кв. м було аж 61 людина. Це 300 кв. м на одну людину”, – наголосила вона.
Крім того, сьогодні правоохоронці в буквальному сенсі слова штурмували ресторан Havana в столиці. Відповідні фото і відео поширили користувачі Мережі.
Повідомляється, що поліція взяла штурмом заклад, після того як активістів, які виявили порушення карантину, нібито “взяли в заручники” (не випускали з будівлі). У підсумку приїхали силовики, які вибили двері і декого з присутніх в ресторані “поклали” на підлогу.
- 11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з цим рішенням, протиепідемічні заходи будуть посилені з півночі суботи до опівночі понеділка.
- Водночас місцева влада в деяких містах України відмовляється вводити “карантин вихідного дня”.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення про введення в країні “карантину вихідного дня” діє безумовно, і у мерів міст немає повноважень відмовлятися від його виконання.