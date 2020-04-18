#Букви розповідають, як його завозитимуть.

Церемонія сходження

Цьогоріч через пандемію коронавірусу церемонія сходження благодатного вогню проходить без присутності паломників і з обмеженою кількістю учасників.

У Храмі Гробу Господнього присутні тільки три священики вірменської апостольської церкви; Патріарх, єпископ і чернець з греко-православної церкви; представники коптської і сиро-яковитської церков.

Також в Храмі під час церемонії присутні кілька поліцейських і два телеоператори, які ведуть пряму трансляцію.

Передача благодатного вогню

Передача вогню представникам інших країн і церков зазвичай здійснювалася в Храмі Гробу Господнього. Але в цьому році його віддадуть посольствам, які відвезуть його в аеропорт. В цей час, в Ізраїль прилетять делегації з різних країн і будуть чекати на вогонь на борту літаків. Представники посольств доставлятимуть лампадки прямо до літаків.

Доставка вогню в Україну

Цьогоріч за благодатним вогнем полетів чартер Української православної церкви Московського патріархату.

Через карантинні заходи вогонь не будуть роздавати в аеропорту “Бориспіль”, як це було в минулі роки. При цьому, всі бажаючі зможуть отримати його в Свято-Воскресенському (афганському) храмі, який знаходиться неподалік від в’їзду в Києво-Печерську лавру.

Слід зазначити, що Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що в цьому році ПЦУ може не отримати благодатний вогонь з Єрусалиму. На його думку, краще ті кошти, які витратяться на літак, використати для закупівлі медикаментів або засобів захисту для лікарів, які борються з коронавірусом.

”Я не впевнений, що буде привезений благодатний вогонь. Але, можливо, якимось чином для всіх церков, тому що ми, збираючись спілкуючись з державою, з поліцією, говорили про те, що якщо це робити, то робити всім разом. Тобто привезти благодатний вогонь для всіх церков або в цілому не привозити його в такий відповідальний час в цьому році”, – зазначив він.