З 1 липня на території Євросоюзу почав діяти цифровий сертифікат - EU Digital COVID Certificate. Для в'їзду на територію блоку потрібно бути повністю вакцинованим. Як же бути українцям, якщо Євросоюз визнає не всі вакцини, рекомендовані ВООЗ.

Про це йдеться в матеріалі “РБК-Україна”.

До EU Digital COVID Certificate буде внесена інформація про повний курс щеплень проти COVID-19, негативний ПЛР-тест, або дані про те, що людина вже перехворіла коронавірусом. Такий сертифікат буде потрібний для в’їзду в ЄС з третіх країн.

“Держави-члени можуть вільно приймати документи, видані в третіх країнах для вакцинації. Вони повинні містити інформацію, яка дозволяє ідентифікувати людину, тип вакцини та дату введення вакцини”, – сказав речник Єврокомісії з питань охорони здоров’я, безпеки харчових продуктів і транспорту Стефан де Кеєрсмакер.

Цим документом може бути міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке вже видають українцям для перетину кордону. Проте кожна країна блоку може встановлювати свої правила в’їзду на її територію.

Крім того, в Євросоюзі визнають імунізацію препаратами, схваленими їх регулятором EMA. Поки це Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Spikevax від Moderna, Janssen від Johnson & Johnson і європейська Vaxzevria від Oxford-AstraZeneca.

В Україні проти COVID-19 щеплюють декількома препаратами: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, південнокорейською AstraZeneca-SkBio, індійським варіантом CoviShield від Serum Institute of India, CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech та вакциною від Moderna.

У Європейському Союзі наразі офіційно не визнали індійський препарат проти коронавірусу Covishield, яким вакцинують українців. На Кіпр, наприклад, можна полетіти, якщо ви зробили щеплення Pfizer або європейською AstraZeneca, а не її корейським або індійським варіантом. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає такий стан речей – порушенням прав.

Зараз питання визнання в ЄС вакцин CoviShield і CoronaVac обговорюється одночасно на декількох рівнях. Гендиректор Serum Institute of India заявив, що подав заявку в ЕМА на реєстрацію CoviShield ще місяць тому, і впевнений, що європейський регулятор схвалить вакцину.

Наразі Україна домовляється окремо з кожною європейською державою про взаємне визнання національних COVID-сертифікатів і свідоцтв про вакцинацію.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину від AstraZeneca проти коронавірусу в лютому поточного року. Рекомендацію було видано окремо для AstraZeneca, яку виготовляють у Європі, Китаї та США, і для AstraZeneca/SK Bio, яку виробляють у Південній Кореї.