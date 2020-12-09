Робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень, які діятимуть в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень. При цьому, під час авіаподорожей закордон слід перевіряти умови в’їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир.

Метро перевозитиме пасажирів без обмежень щодо кількості місць для сидіння.

Оператори поштового зв’язку працюватимуть у звичайному режимі, без змін.