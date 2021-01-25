Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram-акаунті.

Так, дитсадки та школи можуть працювати у звичному режимі. Заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти можна відвідувати групами не більш ніж 20 осіб.

“За оперативними даними, більшість закладів загальної середньої освіти вже розпочали освітній процес в очній формі (з частковим використанням змішаної та дистанційної форм). За парти повернулися учні (майже 100% шкіл – очний формат) Одеської, Хмельницької, Дніпропетровської, Волинської, Донецької, Чернігівської, Івано-Франківської, Житомирської областей та м. Київ”, – йдеться у повідомленні.

Від 99% до 91% шкіл повернулися до очного формату навчання в Черкаській, Луганській, Сумській, Київській, Миколаївській (у м. Миколаїв учні 1-4, 9,11 класів навчатимуться в очному режимі, решта – за змішаною формою), а також у Херсонській та Харківській областях. Від 70% до 58% шкіл працюють очно в Чернівецькій, Запорізькій, Кіровоградській областях.

На Полтавщині переважно змішана й дистанційна форми навчання. У Тернопільській області учні молодших класів відвідують уроки у звичному режимі, а школярі 5-11 класів навчаються за змішаною формою. У Вінницькій області 1-4 та 9-11 класи навчаються очно, 5-8 класи – за змішаною формою. У Рівненській, Львівській та Закарпатській областях переважно очна та змішана, частково – дистанційна форми навчання.

“Звертаю увагу, що заборонено відвідувати заклади освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу. Варто пам’ятати, що всі заклади освіти мають працювати з дотриманням протиепідемічних заходів”, – підкреслив Шкарлет.