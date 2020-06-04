Постанова опублікована на сайті відомства.
Правила для закладів громадського харчування:
- обов’язковий температурний скринінг всіх співробітників перед початком роботи. Якщо температура тіла перевищує 37,2, такий працівник до роботи не допускається;
- на вході в заклад або поруч з місцем видачі замовлень повинно бути організовано місце для обробки рук антисептиком;
- біля місць скупчення людей повинна бути нанесена розмітка на підлозі, щоб відвідувачі в черзі дотримувалися відстані не менш ніж 1,5 метра;
- відстань не менш ніж 1,5 метра між сусідніми столиками і розміщення не більше чотирьох осіб за одним столом (без урахування дітей до 14 років);
- меню розміщується на вході для безконтактного ознайомлення, або воно має бути зроблено з такого матеріалу, який дозволить його продезінфікувати. Дозволяється видача одноразових меню з їхньою подальшою утилізацією;
- видача замовлень в багаторазовому посуді допускається тільки в тому випадку, якщо її потім можна помити при високій температурі в посудомийній машині;
- прибори й кондименти до напоїв (цукор, мішалки, трубочки тощо) повинні бути в індивідуальних упаковках.
У закладах, що здійснюють обслуговування в приміщенні, забороняється:
- самостійний вхід відвідувачів до закладу без супроводу працівника ресторану;
- функціонування дитячих кімнат;
- проведення свят, банкетів, майстер-класів, публічний заходів за участю понад 10 осіб;
- приготування їжі на відкритих кухнях;
- функціонування буфетів та зон самообслуговування;
- очікування в черзі в приміщеннях ресторану.
Адміністрація закладу має забезпечити:
- постійну наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників у санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено;
- вологе прибирання виробничих приміщень і поверхонь на літніх майданчиках, місць контактів рук клієнтів і працівників не рідше ніж кожні дві години, а також перед початком і в кінці зміни;
- централізований збір використаних засобів індивідуального захисту і паперових серветок в окремі урни з їх подальшою утилізацією.
Правила для відвідувачів:
- потрібно обробляти руки антисептиком перед входом на територію закладу;
- дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра;
- заходити і пересуватися по території установи в масці, що прикриває ніс і рот, водночас сидіти за столом можна без маски.
- 3 червня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про черговий етап послаблення карантинних обмежень.