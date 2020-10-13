Про це йдеться в статті #Букв “Що не так зі статистикою хворих на коронавірус в Україні і як правильно робити ПЛР-тест”.

Як повідомляли в Центрі громадського здоров’я України, тест краще робити вранці, відразу після нічного сну.

При цьому за 6 годин до тестування пацієнтові не рекомендується: вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки; використовувати препарати для розсмоктування.

За 3-4 години також заборонено: жувати жувальну гумку або цукерки; чистити зуби, полоскати горло або рот; їсти або пити; курити.

Заступник директора з наукової роботи лабораторії CSD, молекулярний генетик Дмитро Шапочка в інтерв’ю #Буквам пояснив, що на точність ПЛР-тесту впливають багато різних факторів.

“Будь-яке лабораторне дослідження складається з двох основних фаз. Перша – це доаналітична. Це забір і транспортування матеріалу. Медсестра чи лікар мають правильно зробити забір матеріалу. Якщо були якісь порушення на цьому етапі – матеріалу зібрали недостатньо або його зберігали в неправильних умовах, це все може вплинути на результати тесту”, – зазначив лікар.

Шапочка підтвердив, що тест на коронавірус краще здавати вранці.

“Найкраще прокинутись вранці і йти в лабораторію здавати тест на коронавірус. Так буде більша ймовірність, що він покаже правильні результати”, – наголосив він.

Шапочка пояснив, що після забору матеріалу його доставляють у лабораторію, де він проходить аналітичний етап обробки: зі слизу і різних білків у лабораторних умовах виділяється РНК, яку вже аналізують на наявність коронавірусу.

“Ми проводимо тестування за кількома критеріями. Вони мають показати наявність або відсутність коронавірусу. У нас є зразок, яким має бути позитивний аналіз на COVID-19, і за ним ми перевіряємо результати”, – розповів лікар.

Він уточнив, що на даному етапі важливо дотримуватися всіх процедур для виявлення РНК. Для цього лабораторії проходять контроль якості.

Але навіть при дотриманні всіх умов ПЛР-тест може показати помилкові результати.

“Ще немає жодного аналізу, який би показував 100% правильні результати. Це стосується не лише ПЛР-тестування, але й усіх інших аналізів і досліджень”, – наголосив Шапочка.