Новий рік - це не лише подарунки та застілля. Настрій може створити і святково прикрашена квартира. Це відповідальний та досить цікавий етап у підготовці до свята.

#Букви зібрали кілька порад, як можна зробити своє житло по-новорічному затишним.

Для початку складіть план, що саме ви б хотіли зробити в квартирі, і що для цього необхідно купити, а може й зробити власноруч. В інтернеті зараз можна знайти безліч сайтів з ідеями для декору.

Тому:

розробіть концепцію новорічного інтер’єру;

виберіть місця для декорування;

розподіліть між членами сім’ї обов’язки та приступайте до реалізації задуманого.

Згідно з китайською традицією, 2021 рік за східним календарем буде роком білого металевого бика.

Вважається, що бик не любить червоний колір, адже він його дратує. Тому в інтер’єрі варто використовувати світлі відтінки і натуральні матеріали.

Декорування дверей

Традиційно – це віночки. Їх можна купити, або зробити самим. Для цього знадобляться тоненькі гілочки дерев, хвоя, шишки різного розміру, ялинкові прикраси, гірлянди і тому подібне.

Оформлення вікон

Українці здавна прикрашали вікна паперовими витинанками. Їх можна вирізати самим, але це досить тривалий процес, який потребує багато терпіння.

Для роботи знадобиться папір та канцелярський ніж. Ескізи можна знайти в інтернеті.

Декорування стін

Для створення композиції підійдуть довгі, вигнуті гілки дерев. Обмотайте навколо гілок електричну гірлянду, повісьте ялинкові шари, або виріжте сніжинки з цупкого паперу. Гілочки можна пофарбувати у білий, сріблястий, золотий колір.

Так само можна створити і панно на стіну. На невеличку дощечку можна прикріпити гілочки, штучну зелень, ялинкові прикраси. А на тумбі чи столі біля такого панно поставте святкові свічки, фігурки сніговиків, оленів, засніжених будиночків.

Створіть висячу ялинку.

Дерев’яні гілки скрипіть джгутом і повісьте на стіну. У композицію можна додати ялинкові іграшки та гірлянди.

Настільний декор

Якщо немає часу робити складні композиції, скористайтеся живими гілками дерева і вазою. Прутики можна пофарбувати у білий чи сріблястий колір. На дно вази покладіть прозорі камінчики, штучний сніг. Гілки можна прикрасити витинанками, декоративним намистом чи електричними гірляндами. Поставити таку вазу можна на камін, комод, стіл, підвіконня.

Ялинкові іграшки своїми руками

Для створення ялинкових іграшок підійдуть природні матеріали, наприклад, шишки. Сухі шишки пофарбуйте, за допомогою клейового пістолету прикріпіть бантик, намистинки – все, прикраса готова.

Для створення іграшки можна використати старі шари, мішковину, мереживо.

Ялинка

Обов’язковим атрибутом Нового року – є ялинка.

Раніше #Букви розповідали, як можна зробити ялинку своїми руками.

Для її створення ви можете використовувати:

гірлянду

іграшки

цукерки

мандарини

імбирні пряники

натуральні шишки

Саморобні ялинки з природного матеріалу. Для такої ялинки варто в лісі назбирати гілочок, шишок, жолудів, горішків, а потім все це приклеїти на картонну конусну основу. Можна додати висушених цитрусових, кавових зерен, паличок кориці.

Зробити новорічний декор самостійно неважко. Знадобиться трохи сил та часу, а святкова атмосфера неодмінно буде оцінена ріднею на гостями.