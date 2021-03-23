Багато школярів стикаються з однією і тією ж проблемою - нелюбов до математики. Вони вважають, що це нудно і важко, але це далеко не так.

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За підсумком, уроки математики та виконання домашнього завдання викликають стрес не тільки учня, але і батькам. Вчити таблицю множення, запам’ятовувати аксіоми і теореми, розв’язувати рівняння і завдання – це справжнє випробування для деяких сучасних дітей.

Як же пояснити дитині, що в математиці насправді немає нічого складного і для того, щоб її знати, потрібно навчитися мислити по-новому і розуміти всі закономірності математичних обчислень?

У цій статті ми відповімо на це питання.

Не змушуйте зубрити

Насправді, зубріння – вірний шлях до заперечення і нерозуміння. Це дуже стомлює і за підсумком не приносить жодних плоди. Не потрібно насідати на дитину, перевіряти знання правил напам’ять і постійно змушувати його вчити. Кращим виходом із ситуації стане пояснення того, що в математиці все закономірно і одна формула випливає з іншої. Тому, важливо не заучувати, а розуміти – в цьому допоможуть практика і регулярні заняття.

Ігри

Мало хто знає, але математика безпосередньо пов’язана зі складанням конструктора, орігамі, а також настільними іграми. Такі ігри розвивають інтелект, логіку та аналітичне мислення, які є головними помічниками у вивченні і розумінні математики. Поцікавтеся у свою дитину, чим би він хотів займатися з перерахованого вище і придбайте йому все необхідне. Таким чином він буде і відпочивати, і грати, і розвиватися. Рекомендуємо грати разом з дитиною, адже так ви будете проводити більше часу разом, і він буде відчувати ваш інтерес, підтримку і любов.

Підбір репетитора – це дуже важливий і відповідальний крок, до якого потрібно поставитися з максимальною серйозністю і приділити достатню кількість часу.

Знайдіть викладача, який не просто якісно подасть потрібний матеріал, пояснить те, що дитина не може зрозуміти самостійно, але і зможе прищепити учневі любов до математики, показавши наскільки цікавою і простий вона може бути.

Також можна дивитися тематичні фільми, які на прикладі показують наскільки математика може бути захопливою, а люди, які добре її знають – розумними і ерудованими. Такими фільмами можуть стати, наприклад, “Ігри розуму”, “розумниця Уілл Хантінг”, “Гра в імітацію”, “Улюблена рівняння професора” і багато інших.

Бажаємо успіхів!