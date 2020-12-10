Через епідемію коронавірусу багато міст Україні відмовилися від масштабних святкувань новорічних та різдвяних свят.

Як святкуватимуть українські міста, розповідають #Букви.

Київ

Офіційне святкування Нового року на Софійській і Контрактовій площах, а також біля Арки дружби народів у Києві триватиме з 19 грудня до 19 січня. Запалення ялинок відбудеться 19 грудня о 19:00. Про це раніше повідомили в КМДА.

У кожному районі столиці буде встановлена своя новорічна ялинка – всього їх буде 10.

Цього року у Києву буде новорічний маршрут від Арки дружби народів через вело-пішохідний міст, Володимирську гірку, Алею художників, Андріївський узвіз і до Контрактової площі. На кожній локації будуть зони для розваг: ковзанка, колесо огляду і крижана гірка.

Довжина маршруту – 8 кілометрів в обидва боки.

Харків

19 грудня о 17:00 у Харкові відбудеться офіційне відкриття новорічної ялинки на площі Свободи. Ще там планують встановити атракціони, біля яких чергуватимуть волонтери. Працювати каруселі будуть до 19 січня. Різдвяний ярмарок працюватиме до 17 січня. Масштабне святкування Нового 2021 року планують провести з 23:00 31 грудня до 03:00 1 січня.

У новорічну ніч метро працюватиме до третьої ночі.

Львів

Міський голова Львова Андрій Садовий запевнив, що святкування Нового року та Різдва у місті відбудеться, незважаючи на карантин. За його словами, святкування не буде гучним і на це не будуть виділяти додаткові кошти.

У місті встановлять новорічну ялинку та різдвяну шопку; з 14 грудня працюватиме різдвяний ярмарок на площі Ринок. Ялинку відкриють 18 грудня, її прикрасять як і минулого року.

На площі Ринок відвідувачі мають дотримуватися правил: масковий режим, температурний скринінг, обмежена кількість людей.

Вінниця

Цього року у Вінниці не буде новорічної ялинки у Центральному парку, натомість встановлять вертеп на Майдані Незалежності, а святкова програма відбудеться в онлайн-форматі.

Крім того, містяни подали петицію до міської влади з проханням не скасовувати традиційний різдвяний ярмарок.

Одеса

Як повідомили в пресслужбі департаменту культури та туризму Одеської міськради, головна ялинка міста на Думській площі буде встановлена в обов’язковому порядку. Її відкриття планують на 18 грудня.

З’явиться на Думській і звичне Казкове містечко з усіма його героями. А ось усі заходи будуть проходити в режимі онлайн.

Запоріжжя

У Запоріжжі ще 2 грудня почали монтувати новорічну ялинку. Навколо ялинки з’являться нові світлові інсталяції: Дід Мороз, сніговик та інші казкові персонажі.

Офіційно новорічна ялинка запалить свої вогні на День Святого Миколая, 19 грудня. Однак масових заходів цього року не очікується – щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції.

Тернопіль

Головну ялинку Тернополя засвітять 19 грудня.

Проведення масових заходів на Театральному майдані поки під питанням.

Дніпро

У місті Дніпрі на площі Героїв Майдану встановлюють головну ялинку. Її прикрасять понад 300 іграшкових ліхтариків. В цьому році замість традиційної зірки на вершині ялинки буде герб України.

На площі встановлять фігурки казкового містечка. На алеї по проспекту Д. Яворницького встановлять 58 світлових конструкцій.

А от традиційної ковзанки цього року поряд з ялинкою не буде.

У парку ім. Лазаря Глоби буде встановлена ще одна штучна ялинка висотою 18 метрів.

Хмельницький

У Хмельницькому цього року святкові приготування почалися раніше, ніж зазвичай.

У зв’язку з епідемією цьогоріч не передбачені кошти на монтаж ялинки підрядною організацією, як це було минулі роки. Тож монтуватимуть її своїми силами працівники “Міськсвітла”.

Начальник управління культури і туризму міської ради Артем Ромасюков сказав, що поки не відомо, чи буде працювати різдвяний ярмарок. “Ситуація динамічна, щодня щось змінюється, тому на сьогодні оргкомітет не напрацьовував чіткого плану щодо організації святкового ярмарку”, – сказав чиновник.

Новорічних прикрас та святкових ілюмінацій у Хмельницькому цього року не докупляли. Лише оновлять світлову фотозону.

Чернігів

У Чернігові вже встановили новорічну ялинку. Але місто відмовилося від великого святкування.

“Ми відмовляємося від великого святкування. Однозначно не буде великих концертів та сцени, буде лише ялинка і мінімальна кількість фотозон, які ми звикли бачити”, – розповіла заступниця начальника управління культури та туризму Чернігівської міської ради Катерина Литвин.

Полтава

У Полтаві відмовилися від традиційних святкувань через ситуацію з коронавірусом.

8 грудня комунальники почали монтувати металеві конструкції головної ялинки, яку відкриють 19 грудня. Крім цього, у місті встановлять кілька фотозон. Оскільки в країні введено карантин, масових заходів не буде.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України схвалив постанову Міністерства охорони здоров’я щодо введення жорстких карантинних обмежень у період з 8 по 24 січня.

Під час січневого локдауну заборонено функціонування:

закладів культури, розважальних закладів, виставкових залів;

закладів освіти, крім дитячих садків;

закладів розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації;

спортзалів, окрім занять на вулиці та тренувань професійних команд;

закладів харчування, окрім доставки та їжі на винос;

непродовольчих ринків та магазинів.

У новорічну ніч закладам харчування дозволять працювати до 01:00. Салони краси та перукарні працюватимуть лише за попереднім записом.

Планується заборонити роботу різдвяних ярмарків після 8 січня та скасувати всі розваги навколо головних ялинок міст.

Окрім того, державні та комунальні заклади перейдуть на дистанційну роботу і навчання.

Роботу громадського транспорту не обмежуватимуть.