Відкрийте можливості Telegram на 360º!
- Просування Telegram-каналів
- Ведення спільнот
- Функціональні можливості чат-ботів
- Майстер-клас зі створення чат-бота в SendPulse
Всі онлайн-учасники зможуть отримати сертифікати Академії СендПульс і цінні бонуси від спікерів.
Коли: 9 червня, 11:00
Спікери конференції:
- Андрій Буренок, Засновник сервісу TripMyDream і автор однойменних Youtube і Telegram-каналів
- Сергій Аліксюк, Співзасновник i-Marketing.ua, автор каналу imarketingua, організатор SMM Rocks
- Аліна Дикуха, СЕО 13chats, Керівник маркетингових комунікацій SendPulse
- Юрій Лазарук, Засновник і організатор SEO Club UA, SalesHero
- Федір Скуратов, Засновник сервісу Combot для Telegram
- Анна Мельничук, Амбассадор SendPulse, ведуча курсів по створенню чат-ботів і email маркетингу