Відкрийте можливості Telegram на 360º!

  • Просування Telegram-каналів
  • Ведення спільнот
  • Функціональні можливості чат-ботів
  • Майстер-клас зі створення чат-бота в SendPulse

Всі онлайн-учасники зможуть отримати сертифікати Академії СендПульс і цінні бонуси від спікерів.

Коли: 9 червня, 11:00

Спікери конференції:

  • Андрій Буренок, Засновник сервісу TripMyDream і автор однойменних Youtube і Telegram-каналів
  • Сергій Аліксюк, Співзасновник i-Marketing.ua, автор каналу imarketingua, організатор SMM Rocks
  • Аліна Дикуха, СЕО 13chats, Керівник маркетингових комунікацій SendPulse
  • Юрій Лазарук, Засновник і організатор SEO Club UA, SalesHero
  • Федір Скуратов, Засновник сервісу Combot для Telegram
  • Анна Мельничук, Амбассадор SendPulse, ведуча курсів по створенню чат-ботів і email маркетингу
Участь безкоштовна, реєстрація обов’язкова!