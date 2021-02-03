Партія "Слуга народу" замовила рекламу в Facebook для допису про те, що нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції після застосування проти нього санкцій Держказначейством США.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, 1 лютого фракція “Слуги народу” зібралася на засідання для обговорення підсумків голосування щодо виключення Олександра Дубінського. Було оголошено, що рішення підтримали 80% членів фракції. Нардеп заявляє, що документального підтвердження цьому йому не надали, однак вже 2 лютого про таке виключення офіційно оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Партія, звісно, проінформувала про таке рішення на своїх сторінках в соцмережах. Зокрема, допис про таке рішення з’явився в Facebook. За незрозумілих причин цей допис політсила вирішила прорекламувати у соцмережі. На просування публікації витратили менш як 100 доларів США, а охопити вдалося аудиторію близько 30 тисяч осіб з усієї України. Найчастіше рекламу показували чоловікам у віці 35-44 років та жінкам старше 55 років. Паралельно сторінка партії рекламувала більш звичні речі — ініціативи нардепів, їхні досягнення, заяви на підтримку вакцинації тощо.

Від моменту появи цієї сторінки в червні 2019 року на рекламу витратили понад 135 тисяч доларів США, трохи понад 2 тисячі — за останній тиждень.