Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, 1 лютого фракція “Слуги народу” зібралася на засідання для обговорення підсумків голосування щодо виключення Олександра Дубінського. Було оголошено, що рішення підтримали 80% членів фракції. Нардеп заявляє, що документального підтвердження цьому йому не надали, однак вже 2 лютого про таке виключення офіційно оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.
Партія, звісно, проінформувала про таке рішення на своїх сторінках в соцмережах. Зокрема, допис про таке рішення з’явився в Facebook.
За незрозумілих причин цей допис політсила вирішила прорекламувати у соцмережі.
На просування публікації витратили менш як 100 доларів США, а охопити вдалося аудиторію близько 30 тисяч осіб з усієї України. Найчастіше рекламу показували чоловікам у віці 35-44 років та жінкам старше 55 років.
Паралельно сторінка партії рекламувала більш звичні речі — ініціативи нардепів, їхні досягнення, заяви на підтримку вакцинації тощо.
Від моменту появи цієї сторінки в червні 2019 року на рекламу витратили понад 135 тисяч доларів США, трохи понад 2 тисячі — за останній тиждень.
- Нагадаємо, депутата Олександра Дубінського, якого напередодні виключили з фракції “Слуги народу”, можуть також виключити з партії, осередок якої він очолює.
- Детальніше про американські санкції проти Дубінського та події, що передували його виключенню можна прочитати тут.