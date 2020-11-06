Відповідну переписку зафіксував фотокореспондент #Букв.

“Дорогі, любі колеги, під 10000 за добу хворих, нові карантинні обмеження, штрафи, заборони …, а ми самі не всі готові своїм прикладом показати, як уберегти себе і оточуючих. Може потрібна допомога з масками?” – написав одні з нардепів.