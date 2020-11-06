Відповідну переписку зафіксував фотокореспондент #Букв.
“Дорогі, любі колеги, під 10000 за добу хворих, нові карантинні обмеження, штрафи, заборони …, а ми самі не всі готові своїм прикладом показати, як уберегти себе і оточуючих. Може потрібна допомога з масками?” – написав одні з нардепів.
Інші почали його підтримувати:
“Маски потрібно носити всім. Це допоможе дуже сильно і знизить темпи поширення вірусу”.
“Друзі, поки що тотальний масковий режим – єдина альтернатива повному локдауну. Я зараз про епідеміологічну сторону питання”.
“Не на бородах, будь ласка”.
- Верховна Рада сьогодні на засіданні посилила відповідальність за відсутність масок в період карантину в громадських місцях.