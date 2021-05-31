Під час чергового доопрацювання антитютюнового законопроєкту №4358 профільний комітет відкинув чимало антитютюнових ініціатив. І з кожним доопрацюванням він втрачає все більше.

Про це йдеться в спецпроєкті #Букв.

У листопаді 2020 року до Верховної Ради подали законопроєкт, який передбачає внесення змін до деяких законів, що сприятимуть зменшенню шкідливого впливу тютюну на українців (№ 4358).

Комплексний антитютюновий законопроєкт розробляли 14 депутатів (12 “слуг народу”, позафракційний Олесь Довгий та депутатка “Голосу” Ольга Стефанишина).

В лютому його розглянули в залі та 309-ма голосами відправили на доопрацювання. Після цього він був доопрацьований ще двічі, але так і не включений до порядку денного.

13 травня профільний комітет, члени якого — переважно “слуги народу”, ухвалив рішення про внесення нової редакції доопрацьованого антитютюнового законопроєкту.

Під час доопрацювання законопроєкт значно послабили. З нього зникли деякі важливі норми, як-от заборона викладки тютюну на вітринах, заборона продажу всіх ароматизованих тютюнових виробів та збільшення медичних попереджень на тютюнових стіках.

Викладка тютюну

Депутати запропонували закрити прогалину в законодавстві та ввести заборону на викладку тютюнових виробів у місцях їх продажу. Реклама тютюнових виробів формально заборонена в нашій країни, але викладка (а це потужний рекламний інструмент, хоча й прихований) залишається дозволеною.

Вітрини, де продають сигарети, зазвичай рясно прикрашають (це і підсвітка, і яскраве тло, рекламні зразки пачок, що більші за розміром ніж звичайні). До того ж товар розмішують на рівні дитячих очей, поруч із солодощами та іграшками. І це привертає їхню увагу. За даними опитування ЮНІСЕФ (2018 рік), 60,4% молоді бачили рекламу сигарет. Серед них більшість спостерігає її у кіосках — 56,8%, супермаркетах (біля каси) — 48,9% та в інтернеті — 25,5%.

Попри все — норма про заборону викладки не пройшла.

Заборона ароматизованих тютюнових виробів

Автори законопроєкту запропонували також заборонити тютюнові вироби, що містять смако-ароматичні добавки, капсули або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах, смак або інтенсивність диму.

Споживання ароматизованого тютюну неуклінно зростає, не в останню чергу — через розширення асортименти тютюнових “смаколиків”. Згідно з опитуванням КМІС на замовлення ГО “Життя”, проведеного двома хвилями (на початку 2019 та на початку 2020 років), споживання ароматизованих цигарок жінками збільшилося вдвічі — з 20,8% до 42,9%.

Після доопрацювання норми щодо заборони ароматизованих сигарет та тютюну для самокруток залишилися, але от стіки для IQOS та glo з різноманітними смаками під заборону не потраплятимуть в разі його прийняття.

Збільшення медичних попереджень на пачках тютюнових виробів

Наразі на тютюнових виробах (сигарети та тютюн для самокруток тощо) передбачені медичні попередження у вигляді тексту та тексту, який супроводжується зображенням. Вони займають 50% пачки. Збільшити їхній розмір пропонували до 65%.

Депутати хотіли застосувати однакові норми для всіх тютюнових виробів, включно з тютюновими стіками, на яких сьогодні є тільки текстове попередження.

Але ця норма не теж пройшла, тож на пакуваннях тютюнових стіків як і раніше буде тільки текстове попередження, що займатиме третину пачки. На самих пристроях для нагрівання жодних не з’явиться, хоча це теж пропонувалося.

Зауважимо, що членами комітету з питань здоров’я нації, який доопрацьовує згаданий законопроєкт, є переважно представники фракції “Слуги народу”.

Очільник цієї ж фракції Давид Арахамія відомий тим, що відкрито лобіює інтереси представників тютюнового бізнесу, а саме — виробників тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН).