Як «слуги» злам телефонів в Раді обговорювали

Відповідне листування в телефоні депутата від “Слуги народу” Олега Колєва потрапило в об’єктив кореспондента #Букв.
В одному з чатів депутатів мав місце такий діалог (подано мовою оригіналу зі збереженням орфографії авторів):
Нардеп Тарас Тарасенко: я знаю о мосте – вопрос насколько он узок, что бы через этот мост нельзя б…
Alex Fed (нардеп Олександр Федієнко): Смотри, сломать можно все, это только вопрос времени и желания. Я могу за 400 баксов купить твою есимку или даже контрактную симку и увести все с твоего гаджета потом симку выкинуть. Те у когг номер не укр, это вопрос доп тех средств но так же можно:)
Цю розмову перервали колеги, яких цікавили більш нагальні питання, а саме — хто виконуватиме обов’язки трьох звільнених на сьогоднішньому засіданні міністрів.
- Нагадаємо, у четвер Верховна Рада може призначити трьох нових міністрів — охорони здоров’я, інфраструктури та економіки. Раніше було названо кандидатури на ці посади.
- 18 травня парламент відправив у відставку Ігоря Петрашка та Владислава Криклія, які написали заяви на звільнення, а також Максима Степанова, подання про звільнення якого подав очільник уряду Денис Шмигаль.