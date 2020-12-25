Сьогодні, 25 грудня, християни відзначають Різдво Христове за григоріанським календарем. Однак пандемія коронавірусу внесла свої корективи в традиційне святкування.

#Букви розповідають, як світ святкує Різдво в умовах коронавірусу.

Напередодні Різдва в Італії через комендантську годину церковні дзвони задзвонили раніше звичайного. “Опівнічна” меса почалася в четвер увечері в деяких церквах вже через декілька годин після настання темряви.

Відповідно до заходів з соціального дистанціювання, близько 100 віруючих, замість кількох тисяч, були присутні на святковій месі Франциска, яка проходила в задній частині базиліки Святого Петра.

Всі, крім Папи і невеликого хору, були в масках під час меси.

Сьогодні Франциск також прочитає своє послання “Urbi et Orbi” (Місту і світу) із залу всередині Ватикану, а не з центрального балкона площі Святого Петра.

Pope Francis celebrated a low-key Christmas Eve Mass made somber by the coronavirus pandemic https://t.co/wN44R13hZI pic.twitter.com/n7l8wYV3Vy — Reuters (@Reuters) December 25, 2020

У Віфлеємі в переддень Різдва провели святковий марш з оркестром.

В Австралії парафіянам довелося бронювати місця онлайн, щоб відвідати служби в церкві.

А ось на Філіппінах заборонили масові зібрання і також заборонили великим сім’ям збиратися на традиційні різдвяні вечері.

В Афінах переддень Різдва був страхітливо тихим. У звичайний час можна чути голоси дітей, які співають молитви, але звичай, згідно з яким діти ходять від хати до хати і отримують невеликі подарунки, в цьому році заборонили. Замість цього діти могли вшанувати давню традицію, заспівавши прем’єр-міністру Кіріакос Міцотакіс по відеозв’язку.

Німеччина була змушена скасувати свої знамениті різдвяні ярмарки.

Деякі обмеження на кордоні Великобританії тимчасово послабили на час свят, але тисячі жителів інших європейських країн як і раніше побоюються відвідувати країну через новий штам коронавірусу, який там нещодавно виявили.

У Південній Кореї чиновники закрили гірськолижні курорти і національні парки, обмежили заповнюваність готелів і ввели штрафи для ресторанів, які приймають великі групи людей.

Єдиним винятком у це Різдво став Ліван, який скасував більшість антивірусних заходів перед святами в надії стимулювати економіку. Однак десятки тисяч ліванських емігрантів прибули додому на свята, що викликає побоювання з приводу неминучого різкого зростання захворюваності.