День Києва в 2021 році святкуватимуть з урахуванням обмежень у зв'язку з епідеміологічною ситуацією з COVID-19 в столиці.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Традиційно Київ відзначає свій День в останню неділю весни, яка цього року припадає на 30 травня. Але святкові заходи почнуть проводити раніше, хоча їх буде значно менше.

Як розповіла директор Департаменту культури Київської міськдержадміністрації Яна Барінова, основними локаціями центральних святкових подій стануть Арка Дружби народів та Співоче поле.

“Складаючи програму, ми намагалися охопити різні цільові аудиторії та передбачити для киян найрізноманітніші заходи”, – зазначила вона.

Основними локаціями стануть Арка дружби народів та Співоче поле. Святкувати День Києва 2021 почнуть ще 26 травня. Саме на цей день запланована музична екскурсія від Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького Андріївським узвозом.

А 29 травня на киян чекає урочисте відкриття 50-го Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”, який триватиме просто неба протягом тижня. У його глядачів буде можливість переглянути близько 200 кінострічок.

Програма святкування Дня Києва – 2021

29-30 травня на Співочому полі відбудеться Kyiv fan fest;

30 травня на Хрещатику стартує традиційний спортивний благодійний проект Пробіг під каштанами;

29-31 травня на центральних вулицях Києва плануються Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування Кубок столиці, Відкритий міський турнір із кікбоксингу на естраді Хрещатого парку, а також вітрильна регата на Київському річковому вокзалі;

29-30 травня у Музеї історії міста Києва презентують нову тематичну екскурсію Міфи і фейки про Київ;

з 29 травня до 6 червня у Національному історико-архітектурному музеї Київська фортеця запланована виставка Старий Київ у поштівках, а 28 травня тут відбудеться хоровий фестиваль-конкурс Як тебе не любити, Києве мій.

Також до Дня міста Києва підготували низку заходів, які проведуть в онлайн-форматі. Зокрема, з 25 до 30 травня у київському Палаці дітей та юнацтва відбудеться Міський фестиваль дитячої творчості Як тебе не любити, Києве мій.

Крім того, в онлайн-форматі заплановані ХІХ Міжнародний фестиваль‑конкурс дитячо-юнацької журналістики “Прес-весна на Дніпрових схилах”, Кубок Київського міського голови з шахів Кришталева тура, міський конкурс краєзнавчих робіт “Марафон музеїв при закладах освіти міста Києва: найцікавіша історія експонату”, міський багатожанровий онлайн-фестиваль “Творча весна-2021”.

В рамках проєкту “Митці столиці – киянам” муніципальні творчі колективи гратимуть в ці дні в парках і скверах міста.

Муніципальні музеї Києва також підготували цікаву програму для відвідувачів.

У День Києва у всіх десяти районах столиці також пройдуть цикли заходів у різних форматах – близько 20 офлайн-подій, серед яких спортивні свята, районні фестивалі, концертні та розважальні програми в парках і будинках культури.

Барінова нагадала, що в Києві діє заборона на використання піротехнічних засобів на час проведення заходів.