Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко під час візиту на Івано-Франківщину неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів "встав на коліна".

Такі заяви Тищенко робив, перебуваючи в приміщенні окружної виборчої комісії. Трансляцію вів рух “Чесно”.

Як повідомлялося раніше, 31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію на підтримку свого кандидата Олександра Шевченка.

Депутати неодноразово навідувалися на ОВК, де намагалися проконтролювати відновлення підрахунку голосів, що був заблокований дві доби.

Під час чергового такого візиту, що відбувся посеред ночі, “слуга” Тищенко виступив перед членами комісії й іншими присутніми із промовою, у якій назвав регіон Закарпаттям.

“Ми обурені. Тому що це [нерозбірливо] сепаратизму в Закарпатті! Це ганьба! Це повалення конституційної влади! Я особисто кажу про це”, — заявив нардеп.

В цей час члени комісії просили депутатів залишити комісію. Однак на це, а також на зауваження щодо неправильної назви регіону, Тищенко не відреагував.

Крім цього, він дозволяв собі агресивні висловлювання на адресу кандидата від опонента Шевченка.

“Будь ласка, хай вибачиться! На коліна! На коліна треба покласти! На коліна перед громадою”, — кричав Тищенко.

Після цього депутат вступив у конфронтацію з присутніми журналістами, говорив з ними на підвищених тонах та вимагав пояснень щодо того, де вони взяли свої посвідчення. Весь цей час депутат показував власне посвідчення і наголошував на тому, що він — народний депутат.

Орієнтир на відео — з 13-ї хвилини.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленька. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

Депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар переконана, що на довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області “точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили”. Вона розкритикувала політсили за те, що крім “ЄС” ніхто не підтримав Кошулинського.

Перед блокуванням роботи виборча комісія опрацювала 67,5% протоколів. За наявними результатами, лідирує кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк (31,3%). Далі йдуть кандидат від “Свободи” Руслан Кошулинський (28,88%) та кандидат від “За майбутнє” Олександр Шевченко (28,73%).

Всі три політсили, кандидати яких лідирують в окрузі, звинувачують конкурентів у численних порушеннях. Кошулинський виступив за проведення перевиборів, а “Слуга народу” вимагала перерахунку голосів.

За даними екзит-полу “Рейтинг”, на окрузі №87 лідирували Шевченко та Кошулинський.