Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, сьогодні вранці відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, на якому і були ухвалені ці вимоги.
Зокрема, аби упередити сплеск коронавірусу, столична влада рекомендує керівникам церков та релігійних організацій проводити богослужіння онлайн.
Якщо ж десь прихожани все ж підуть до церкви, необхідно дотримуватися наступних правил та обмежень:
• храми мають забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень;
• обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів приміщення;
• забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях;
• дотримуватися маскового режиму.
Кличко уточнив, що міська влада зустрічалася з представниками всіх конфесій і закликала їх дотримуватися обмежень.
“Ми також чекаємо на свідоме і зважене рішення Всеукраїнської ради церков, яка зібралася сьогодні для ухвалення єдиного рішення усіма конфесіями про те, яким чином проводити богослужіння та як відбуватиметься освячення великодніх кошиків. Переконаний: церква має дбати про здоров’я своїх вірян та не наражати їх на небезпеку! Оскільки ситуація із захворюваністю на коронавірус у Києві поки залишається складною”, – наголосив Кличко.
Він закликав жителів столиці “провести свята в колі родини”, “не збиратися великими компаніями, не йти в місця великого скупчення людей”.
(На відео – з 7:10)
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