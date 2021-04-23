Влада Києва ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня в умовах епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні вранці відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, на якому і були ухвалені ці вимоги.

Зокрема, аби упередити сплеск коронавірусу, столична влада рекомендує керівникам церков та релігійних організацій проводити богослужіння онлайн.

Якщо ж десь прихожани все ж підуть до церкви, необхідно дотримуватися наступних правил та обмежень:

• храми мають забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень;

• обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів приміщення;

• забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях;

• дотримуватися маскового режиму.

Кличко уточнив, що міська влада зустрічалася з представниками всіх конфесій і закликала їх дотримуватися обмежень.

“Ми також чекаємо на свідоме і зважене рішення Всеукраїнської ради церков, яка зібралася сьогодні для ухвалення єдиного рішення усіма конфесіями про те, яким чином проводити богослужіння та як відбуватиметься освячення великодніх кошиків. Переконаний: церква має дбати про здоров’я своїх вірян та не наражати їх на небезпеку! Оскільки ситуація із захворюваністю на коронавірус у Києві поки залишається складною”, – наголосив Кличко.

Він закликав жителів столиці “провести свята в колі родини”, “не збиратися великими компаніями, не йти в місця великого скупчення людей”.

(На відео – з 7:10)