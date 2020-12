Про це він розповів у своєму відеозверненні.

“Всі ми хочемо бути з нашими близькими під час майбутніх свят, але ми не повинні розслаблятися. Через COVID-19 свята пройдуть не так, як зазвичай, але це не означає, що ми не зможемо їх відзначити”, – сказав він.

Глава ВООЗ закликав відмовитися від подорожей і не запрошувати додому великі компанії.

За його словами, зустрічі з друзями краще провести на вулиці, зберігаючи дистанцію і одягнувши маски. Також не варто відвідувати транспорт і торгові центри в години пік. Покупки краще зробити в онлайн-режимі.

Він застеріг людей від самовпевненості і просив не наражати оточуючих на ризики. Він нагадав, що носіння маски і дотримання дистанції – основа профілактики.

We all want to be with our loved ones during the upcoming holidays, but we mustn’t be complacent. #COVID19 is changing the way we celebrate, but it doesn’t mean we can’t celebrate. Be safe: follow local guidance, stay with your household & avoid crowds. #InThisTogether pic.twitter.com/lQtsFKmumT

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 6, 2020