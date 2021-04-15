Із приходом весняного тепла активізуються досить небезпечні комахи - іксодові кліщі. Підчепити їх можна у лісі, парку, сквері та навіть на звичайному газоні. Ці комахи небезпечні тим, що можуть переносити збудника хвороби Лайма. Щоб уберегтися від кліщів, потрібно дотримуватися деяких правил.

Про це #Букви поспілкувалися із лікарем-інфекціоністом клініки “Добробут” Костянтином Ковалішиним.

Загалом, кліщі найбільш активні навесні та влітку. Але варто пам’ятати, що вони орієнтуються на температуру, а не на календар, і навіть у теплому грудні можна знайти на собі цей сюрприз.

“Вважається, що кліщі неактивні, коли на вулиці лежить сніг. Та чим вища температура, тим більше шансів, що кліщі попрокидаються. Тому, якщо це один день посеред морозів – шанси мінімальні”, – зазначає лікар.

За його словами, кліщі зазвичай не сидять високо – вони чекають на жертву на невеликій висоті, до 1 метра. “Це – у траві, на малих кущах та інших рослинах. Кліщ чатує з піднятими верхніми лапками, щоб одразу зачепитися за нового “хазяїна”. Якщо кліща ви побачили високо на тілі, швидше за все він просто проповз туди самостійно”, – говорить Костянтин Ковалішин.

Спреї від кліщів, наскільки вони є ефективними?

“Достовірних досліджень, які б це підтвердили – немає. Проте можна сказати, що вони зменшують цю вірогідність, якщо використовувати відповідно до інструкції. Репелент повинен мати в собі одну з доведених та ефективних речовин – ДЕТА, ікарідин (пікарідин), IR3535, олію евкаліпту лимонного, пара-ментан-діол або ж 2-ундеканон”.

Утім, все одно, навіть після години на природі необхідно оглянути себе та близьку людину, одяг та домашніх тварин (вони можуть як і просто переносити кліща, так і хворіти на бореліоз).

Виявивши кліща на тілі, чи варто нести його до лабораторії?

“Сенсу в цьому мало – якщо знайдуть збудника бореліозу, то це не гарантує, що ви інфікувались. Якщо не знайдуть, це не гарантія, що ви не інфікувались від іншого кліща, якого не помітили. Тому не варто витрачати свій час і гроші. Більш ефективно буде якнайшвидше видалити кліща або самостійно, або за допомогою лікаря”.

Хвороба Лайма

Костянтин Ковалішин зазначає, що самолікуванням або самодіагностикою займатися не варто – хвороба Лайма підступна і може викликати тривалі та важкі для діагностики ураження суглобів, серцево-судинної, нервової та інших систем.

“В чому проблема діагностики Лайма? Знайти самого збудника так, як, наприклад, при ковіді — ПЛР-тестом — дуже складно, і зазвичай використовують серологію – тобто вимірюють, чи виробив організм захист – антитіла – від борелії. І як ви розумієте, це не найбільш достовірна штука у світі. Тому найкращий варіант дій, якщо знайшли кліща: видалити його якнайшвидше та разом із ним звернутися до лікаря, аби він призначив профілактичний антибіотик. Якщо впродовж декількох тижнів після укусу кліща у вас виникла лихоманка, головний біль, помітили швидку стомлюваність, з’явилися болі в м’язах та суглобах, збільшились лімфатичні вузли або помітили специфічний висип – червоне кільце – треба обов’язково звернутися до лікаря. Рання хвороба Лайма добре піддається лікуванню”.

Як правильно одягатися на природу?

Бажано обмежити кліщу доступ до відкритих ділянок тіла – одягати штани, високі шкарпетки та футболку з довгими рукавами, яку варто заправляти в штани. Світлий колір одягу зазвичай полегшує візуальну ідентифікацію кліща.

Куди звернутися, аби витягнути кліща? Чи варто самому це робити?

“Краще звернутися до найближчої лікарні, в ідеалі – травмпункту. Самому це також можна робити, використовуючи або пінцет, або спеціальні набори для видалення кліщів. Якщо пінцетом – схопіть кліща якомога ближче до шкіри та потягніть вгору, спокійно, не варто прокручувати або смикати, після цього – обробіть рану антисептиком”, – рекомендує лікар.

Якщо ви видалите кліща швидко (протягом 24 годин), ви значно знизите шанси на інфікування хворобою Лайма.