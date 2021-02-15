Під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС між українськими урядовцями та євродепутатом та членом Ради стався конфлікт через вимоги останнього визнати факт "притискання" угорців.

Про це повідомляє видання “Європейська правда”.

Минулого тижня відбулося засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Цей захід можна порівняти за важливістю з самітом Україна-ЄС. Рішення Ради, ухвалені за обопільною згодою, стають обов’язковими для виконання обома сторонами.

Під засідання мала місце конфліктна ситуація, однак не через питання мови чи закону про освіти, що зазвичай стають предметом суперечок України та Угорщини.

Євродепутат Олівер Варгеї з Угорщини, який є членом Ради, наполягав на внесенні до спільного рішення правок, які, на його думку, є критично важливими. Ці поправки стосувалися нібито утискання прав нацменшин, і йшлося саме про угорців, хоча законодавство ЄС забороняє єврокомісарам просувати інтереси уряду їхньої країни походження.

Під час обговорення правок він, як інформують джерела, поводився агресивно та некоректно.

Що саме вимагав Варгеї?

На пресконференції за підсумками зустрічі, яка затрималася на годину через чвари, Варгеї повідомив про наявність конфліктного питання, але не назвав жодних деталей.

“У світлі погроз та дій проти представників нацменшин ми розраховуємо, що влада це питання вирішить”, – заявив він, не уточнивши, про що йдеться.

Джерела “ЄП” інформують, що угорський політик вимагав, аби до спільної заяви було додано фразу про те, що Україна переслідує представників нацменшин через сайт “Миротворець”. Під час обговорення комісар доводив, що Україні “принижують” і навіть “знищують” представників угорської меншини.

Нагадаємо, неурядовий проєкт “Миротворець” був створений у 2014 році. На однойменному сайті розміщується інформація про осіб, названих “ворогами України”, дії яких мають ознаки “злочинів проти національної безпеки України, світу, безпеки людини і міжнародного права”.

В самих правках Варгеї безпосередньо про “Миротворець” не йшлося, однак пропонувалося, аби Київ зобов’язався “розслідувати” чи то “переслідувати” тих в Україні, хто вчиняє незаконні дії “стосовно депутатів Європарламенту” і “розкриття їхніх персональних даних”.

Ймовірно, що Варгеї обурювався внесенням до бази сайту євродепутатки Андреа Бочкор. Вимога Варгеї грунтувалася на хибному твердженні про те, що ця база нібито є своєрідним “списком смерті”. Саме таку думку після появи депутатки в базі тиражували закарпатські медіа, пов’язані з угорською меншиною в Україні, зазначає “ЄП”. Так само сайт кличе і сама Бочкор у своїх офіційних заявах. Вона навіть заявляє, що боїться їхати до рідного міста.

Бочкор була обрана від партії Віктора Орбана, але громадянство має й українське: вона прописана у Береговому, що на Закарпатті. Власне через подвійне громадянство Бочкор і потрапила до бази. Також автори сайту стверджують, що вона перевищувала службові повноваження й посягала на територіальну цілісність та суверенітет України.

Реакція українського уряду та європейської дипломатії

За словами джерел видання, після ультимативної вимоги угорського комісара щодо визнання Україною факту переслідування меншин, прем’єр Денис Шмигаль відповів відмовою. Він заявив, що в якщо це є вимогою ЄС — готовий вийти до преси і визнати, що Рада асоціації завершилася без результатів і зустріч була провальною.

Від провалу ситуацію врятувало те, що на бік України у суперечці став голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, який напередодні відвідав Росію з візитом, через що його досі критикують європейські політики.

Він, за словами джерел “ЄС”, заявив, що учасники зустрічі не вийдуть з кімнати, допоки не знайдуть компроміс. Врешті-решт згадки про “притискання” угорців з заяви викреслили, а члени Ради вийшли до преси.