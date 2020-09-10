40% опитаних українців негативно ставляться до впровадження обмежувальних заходів для організації навчання в школах з нового навчального року.

Про це свідчать дані дослідження соціологічної групи “Рейтинг”.

При цьому 30% – ставляться до цього позитивно, 22% – нейтрально.

Негативно до обмежувальних заходів в основновному ставляться ті, хто проживає з дітьми до 17 років.

Половина опитаних вважають оптимальними карантинні правила для шкіл, які ввели з вересня цього року.

Чверть опитаних вважають їх занадто жорсткими, а 11% – занадто м’якими. Жорсткими заходи вважають в основному батьки дітей віком до 17 років.

Майже половина опитаних 49% підтримує обов’язкове носіння масок для учнів на перервах в школі, а 45% – проти. В основному це батьки дітей шкільного та дошкільного віку.

72% респондентів вважають, що навчання в цьому році потрібно проводити за традиційною системою, з відвідуванням шкіл.

При цьому 19% підтримують змішану форму (традиційну і дистанційну). І тільки 5% підтримали повністю дистанційне навчання.

Відносно більше тих, хто підтримують інноваційні підходи до навчання дітей – серед молодих (18-29 років) і жителів міст.

74% вважають, що ситуація з весняним карантином погано позначилася на успішності учнів, а 66% мають подібні очікування і з навчання і в цьому році.

86% тих, чиї діти вчилися в школі в цьому році під час карантину, відзначили, що вони мали доступ до онлайн навчання. У той же час 14% респондентів такої можливості не мали.

33% опитаних назвали основними перешкодами для дистанційного навчання відсутність інтернету, погану організацію з боку навчального закладу (15%) і відсутність комп’ютера, планшета або мобільного телефону (14%).

47% опитаних, чиї діти вчилися онлайн, використовували для занять Viber, Zoom – 28%, Skype – 13%, телеуроками або Google classroom користувалися 11%.

Також 61% респондентів зазначив, що заняття з дітьми онлайн відбувалися регулярно, 18% – що вони мали як регулярний, так і нерегулярний характер, і тільки 10% сказали, що уроки проходили переважно нерегулярно.

Опитування проведене в форматі “особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face)” серед населення України у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%. Опитування проводилося з 1 по 5 вересня 2020 року.