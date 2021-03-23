1991 року почався незалежний шлях України у сфері дослідження й підкорення космосу. За 30 років самостійної космічної подорожі відбулося багато подій. Найвизначніша – 19 листопада 1997 року, коли Леонід Костянтинович Каденюк у складі екіпажу на кораблі "Colombia" відправився у двотижневу експедицію. На кораблі NASA разом з Каденюком у космічний простір вперше відправили “Кобзар” Тараса Шевченка.

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Тоді ж український гімн вперше і, поки що, одноразово, пролунав у космосі. За роки незалежності на орбіту Землі були виведені більше ніж 400 космічних пристроїв, зокрема супутників серії “Січ”. Ракети-носії, до розробки яких долучилася Україна, відправили близько 80 тонн корисного вантажу в космос. Звісно, нам є чим пишатися, проте і є куди рости.

До 2000-х років український космос переживав справжню кризу. Після розпаду Радянського Союзу на території нашої держави залишилися 130 підприємств ракетно-космічного спрямування. Через важке економічне становище тих часів усі вони згодом були переорієнтовані на машинобудування, а виробництво ракет було призупинено.

Наступні два десятиліття розвитку космічного сектору незалежної України увійшли в історію як період розробок непілотованих апаратів. Так, окрім виведення на орбіту Землі супутників серії “Січ”, була сконструйована і запущена ракета-носій “Дніпро”, розроблені апаратура стикування “Курс” для Міжнародної космічної станції та системи керування ракет. Крім цього, Україна бере участь у міжнародних проєктах з ракетобудування носіїв “Antares” та “Vega”.

Роль нашої держави у цих розробках – це переважно створення і постачання окремих елементів. Наприклад, для ракети-носія “Antares” українські інженери сконструювали перший ступінь – твердопаливні прискорювачі, для “Vega” – двигун. За 20 років існування цієї американської ракети було здійснено 10 успішних запусків, а європейської “Vega” – 14. Загалом з часів проголошення незалежності до сьогодні пуски ракет-носіїв, до створення яких долучилася Україна, відбулися мінімум 160 разів.

Сьогоднішні реалії такі, що незалежна Україна не є повноцінним гравцем на космічному ринку: ми не проводимо повноцінний цикл виробництва ракет і, як результат, не маємо кінцевого продукту. Це, поки що, головний фактор у позиціюванні нашої держави як космічної.

Звісно, у порівнянні з такими космічними гігантами як США чи Китай, досвід і багаж України здаються не надто видатними. І це не дивно: уряди цих країн щорічно виділяють мільярди доларів на розвиток космічного сектору, а словосполучення “приватний космос” вже давно не викликає запитань та необхідності загуглити. Так, NASA отримали понад 25 мільярдів доларів, що робить агентство справжнім світовим рекордсменом серед фінансованих урядом відомств космічного сектору. Бюджет Китаю на розвиток космічної сфери оцінюється у 3 мільярди доларів на рік, а, наприклад, Японії майже 4,2 мільярдів доларів. Ці цифри підтверджують, що світ давно усвідомив – майбутнє на небі.

Така ситуація ставить нові виклики перед суспільством. Зокрема, перед Україною. Роками фокус інтересів і напрямки діяльності вже незалежної країни не були націлені на розвиток космічної галузі, але в останні роки ситуація змінюється на краще. Наразі, країна слідує світовим тенденціям та активно підтримує розвиток приватного космосу в Україні через нові законодавчі рішення щодо державного регулювання космічної діяльності. Тому питання фінансування хоча б частково вирішується. І однією з першочергових задач стає популяризація та поширення науки й технологій серед молоді.

Існує теорія, що так зване покоління Z – сучасна молодь, діти й підлітки – здатні змінити світ на краще, адже мають потенціал до створення нового, до знань і відкриттів. Сьогодні вкрай важливо підтримувати цей потенціал шляхом залучення молодих талантів до інженерії, робототехніки, технологій, зокрема, космічних. Неабияку роль у реалізації цієї місії в Україні відіграє Noosphere.

Громадська організація “Асоціація Noosphere” єдина в країні щорічно організовує низку ініціатив, які у цікавій та доступній формі стимулюють інтерес дітей до науки та вивчення космосу. Так, 2019 року Noosphere організувала у Дніпрі експозицію португальської інтерактивної космічної виставки Kids on the Moon, яку відвідали понад 5600 учнів.

Щорічно в Україні проходять Чемпіонати з ракетомодельного спорту, учасники яких змагаються в конструюванні, виготовленні, організації запуску і пілотуванні моделей ракет. Розвиток цього виду спорту відбувається за сприяння національної федерації ракетомодельного спорту України та громадської організації “Асоціація Noosphere”. А в 2016 році завдяки Громадській організації Україна вперше приймала Чемпіонат світу з ракетомодельного спорту.

Обов’язковою частиною всіх ракетомодельних першостей є змагання серед юніорів. Учасники власноруч збирають маленькі копії ракет, які злітають на висоту понад 300 метрів. Наразі, українська збірна юніорів складається з 8 хлопців та дівчат, які представляють нашу країну на міжнародних змаганнях. На чемпіонатах світу та Європи у 2015-2019 роках команда юніорів отримала 12 золотих, 9 срібних та 14 бронзових медалей в особистому та командному заліках. Організатори впевнені, що юні ракетомоделісти в майбутньому можуть стати інженерами, конструкторами, науковцями.

Проте улюбленою ініціативою юних мрійників про неосяжний Всесвіт вже третій рік поспіль залишається конкурс дитячих малюнків. Об’єднуючи творчість і науку, Noosphere популяризує космос та технології серед молоді, підлітків, учнів шкіл та дитячих садків. За попередні 2 роки проведення Noosphere Space Art Challenge організатори отримали 13000+ конкурсних малюнків.

Учасниками стали діти з усіх областей України. Це понад 2000 населених пунктів – від маленьких сіл до мегаполісів.

Цього року конкурс дитячих малюнків присвячено 30-й річниці незалежності України. У такий спосіб організатори мають на меті підвищити інтерес молодого покоління до вивчення українського космосу. Можливо, серед учасників майбутній космонавт? Або ж конструктор першої ракети, яка буде запущена з українського стартового майданчика?

Створення власної ракети, насправді, не є далекоглядним майбутнім. Громадська організація планує здійснити таку космічну мрію вже цього року. Щоправда, мова йде про арт-ракету. Один із дитячих малюнків стане учасником мистецької ініціативи громадської організації для повнолітніх художників і аматорів. Noosphere Art Rocket Park об’єднує творчий конкурс, виставку і благодійний аукціон. 12 встановленних у парку Гагаріна у Дніпрі об’ємних скульптур ракет будуть оздоблені за кращими ескізами художників з усієї України, зокрема учасника Noosphere Space Art Challenge. Згодом арт-ракети будуть виставлені на аукціон, а отримані кошти направлені на встановлення дитячого майданчика в парку.

Ідеологія Noosphere базується на створенні в Україні сприятливого середовища для розвитку космічної галузі й технологій, інженерних стартапів, а також на плеканні нового покоління любителів космосу, майбутніх винахідників і ракетобудівників. Це саме те, чого наразі не вистачає незалежній Україні на шляху до відновлення минулої слави – статусу космічної країни.