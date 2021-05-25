Відповідні роз’яснення надало посольство України в Республіці Білорусь.
Як відомо, авіасполучення між Україною та Білоруссю буде припинено з 00:00 26 травня.
Встановлюється заборона на:
• здійснення будь-яких видів польотів з/до між пунктами призначення на території України та Республіки Білорусь українськими та білоруськими експлуатантами;
• виконання будь-яких видів польотів українськими експлуатантами у повітряному просторі Білорусі.
Водночас громадянам України, які з 26 травня літаками прибуватимуть до Білорусі з території третіх країн з метою транзитного проїзду для повернення в нашу країну, необхідно буде заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю.
У разі отримання дозволу на транзитний проїзд від компетентних органів Білорусі, необхідно буде протягом визначеного ними терміну (до 24 годин) виїхати наземним транспортом в Україну.
Наразі на українсько-білоруському кордоні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення: “Мокрани – Доманове”, “Мохро – Дольськ”, “Нова Рудня – Виступовичі”, “Олександрівка – Вільча”, “Нова Гута – Нові Яриловичі”, “Веселівка – Сеньківка”.
У разі ж в’їзду в Республіку Білорусь з території України, або з третьої країни (не з метою транзиту), необхідна наявність ПЛР-тесту та проходження 10-денної самоізоляції. І лише після завершення терміну самоізоляції можливо буде виїхати в Україну.
У разі загрози життю чи загибелі громадян України в Білорусі посольство закликає телефонувати на гарячу лінію: (+375) 25 60 311 84.
Деякі додаткові поради українцям щодо того, як дістатися на батьківщину в умовах закриття авіасполучення, посол України в Білорусі Ігор Кизим дав у коментарі “ВВС News Україна”.
Він зазначив, що українці часто їздять до Білорусі на лікування. Крім того, Мінськ використовувався як авіахаб для поїздок до Росії.
В умовах закриття авіасполучення посол радить:
1. Найперше звертатися до консульства, на гарячу лінію посольства. “Ми даємо поради людям, які потрапили у складні ситуації. Кожен випадок розглядається окремо”, – зазначив посол.
2. Наразі основний варіант, як можна виїхати з Білорусі, – наземний транспорт.
За словами дипломата, якщо людина є громадянином України і не проживає в Білорусі на постійній основі, “то обмежень на виїзд у неї немає”.
“Автобуси регулярно їздять до України з Мінська, Гомеля, Бреста. І до кордону, і до Києва, Чернігова”, – розповів Кизим.
3. Ще одна опція, яка поки що доступна для тих, хто все ж хоче скористатися літаком, – летіти з пересадкою. Наприклад, зараз можна з Мінська полетіти до Стамбула, а звідти до Києва.
4. Для людей, які їдуть на лікування до Білорусі чи з лікування, також краще звертатися до українського посольства.
“Якщо у таких людей є офіційне запрошення від білоруських лікувальних закладів, то ці питання з білоруським МОЗ і прикордонниками ми вирішували. Люди безперешкодно приїжджали наземним транспортом”, – запевнив Ігор Кизим.
5. Для українців, які проживають у Білорусі на постійній основі та мають посвідку на проживання, діють певні обмеження, які раніше запровадила влада цієї країни. Так, для виїзду з Білорусі (навіть для простого повернення до України) їм потрібно отримати спеціальні дозволи.
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