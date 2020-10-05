У цей день 156 років тому у Франції народився Луї Жан Люм'єр, якого вважають винахідником кінематографа. При цьому систему, яка стала основою для кіноапарата, винайшов український механік Йосип Тимченко, але його винахід так і не було запатентовано.

#Букви розповідають про історію винаходів французького та українського винахідників.

Луї Жан Люм’єр

Луї Жан Люм’єр народився 5 жовтня 1864 року у місті Безансоні в родині художника. Хлопець закінчив технічну школу і працював на фабриці фотоплатівок, власником якої був його батько.

Чоловік зацікавився світловою проєкцією “рухомих фотографій”.

Разом зі старшим братом Луї Жан розробив апарат, який назвали кінематограф. Головним винахідником був саме Луї Жан, а брат Огюст допомагав йому матеріально. Пізніше брати Люм’єр почали займатися випуском фільмів.

У 1895 і 1896 роках брати Люм’єр зняли біля п’ятдесяти коротких фільмів, наприклад: документальні фільми “Вихід робітників з фабрики”, “Прибуття потягу на вокзал Ла Сьота”, “Морське купання”, комедія “Политий поливальник”, фільм “Купання Діани”.

28 грудня 1895 року в Grand Café на бульварі Капуцинів у Парижі відбувся перший в світі кіносеанс, який брати і організували.

У 1898 році Луї Люм’єр пішов з кіно, знявши фільм “Пристрасті Ісусові”.

Загалом Луї Люм’єр передав Французькій синематеці близько 1800 стрічок.

Йосип Тимченко

Варто зазначати, що за рік до першої демонстрації кінофільмів братами Люм’єр, український винахідник Йосип Тимченко вже влаштовував подібні кіносеанси в Одесі.

У листопаді 1893 року в одеському готелі “Франція” (на розі вул. Дерибасівської та Колодязного провулку) пройшла демонстрація двох кінофільмів, знятих пристроєм “кінескоп” на Одеському іподромі: “Вершник” та “Метальник списа”.

Український винахідник народився 15 квітня 1852 року в селі Окіп Харківської губернії, у родині селянина-кріпака. Навчався у механічних майстернях Харківського університету. Працював механіком у Харкові.

В свій час йому довелося попрацювати чорноробом в Одеському пароплавстві, але хист до механіки та конструювання швидко зробив йому кар’єру.

Винаходи Тимченка

Йосип був головним механіком Новоросійського університету в Одесі. Там він самотужки облаштовує обсерваторію і метеорологічну станцію. У 1890 році винахідник проєктує систему подачі і підігріву лікувальних грязей Куяльницького курорту.

Тимченко спільно з фізиком Миколою Любимовим і винахідником Михайлом Фрейденбергом розробив скачковий механізм “равлик”, який потім став основою для апарату під назвою кінетоскоп. Цей апарат використав не кіноплівку, а дискову фотопластинку.

Сам принцип механізму “равлик” ще тривалий час використовувався у 16-міліметровій техніці зйомки. Цей винахід був революційним, але його так і не запатентували.

На початку Першої світової війни Тимченко сконструював верстат для виготовлення патронів, який дозволяв виготовляти їх в три рази швидше.