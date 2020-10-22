Грандіозні знижки чекають покупців тільки в кінці листопада. Не варто це пропускати. П’ятницю вперше назвали “чорною” в Північній Америці. У самій Україні ця подія з’явилося всього 7 років тому. З четверга по неділю відчуйте себе шопоголіком. Чорна п’ятниця 2020 – ще один привід порадувати себе і близьких необхідною і корисною річчю в домі.

Топ 8 категорій, вартих уваги:

Для себе і рідних можна придбати презент за вигідною ціною саме в листопаді. Асортимент розширюється і за знижками продається той товар, який раніше був не по кишені. Це чудовий привід замінити стару річ на нову. Розглянемо відповідні варіанти:

Побутова техніка. Тут можна підібрати все для комфортного перебування в приміщенні – кондиціонер, обігрівач, зволожувач повітря. Зручні прилади для готування – мікрохвильові печі, духові шафи, а також холодильник або пральну машину. Не варто забувати про себе і придбати все для створення гарного вигляду (плойка, фен, випрямляч волосся, електричні зубні щітки і підлогові ваги).

Смартфони і телефони. За розумною ціною ви зможете купити ту модель, про яку давно мріяли. А красивий чохол до нього або навушники зроблять покупку більш приємною.

Гаджети і електротранспорт. Ваш друг мріє про фітнес-браслет або смарт-годинник? Пора здійснити його бажання. А якщо ви мрієте про власний скутер або велосипед, зверніть увагу на електро-модифікацію.

Ноутбуки та планшети. Маленький комп’ютер або електронна книга стануть помічниками, як для роботи, так і дозвілля. Не забувайте про гарнітури і накопичувачах інформації, вони актуальні в повсякденному житті.

Аудіо- та відеотехніка. Високоякісні телевізори з великими екранами, музичний центр або проектор зроблять дизайн вашої вітальні затишним і сучасним.

Фото- та відеокамери. Вони зафіксують всі найзначущіші події з життя. Переглядаючи матеріали, ви не раз посміхнетеся, і захочеться знову зануритися в ту атмосферу.

Товари для дому та відпочинку. Різноманітні кухонне приладдя, меблі, що не займають багато місця, декоровані маленькі деталі створять неповторну ідею інтер’єру. Вирушаючи в похід або пікнік, подивіться на різнокольорові намети, спальні мішки, а також на складні меблі і туристичні килимки. Такий арсенал буде необхідний на природі.