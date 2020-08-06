У Мережі та ЗМІ розповсюдили фейк про те, що нібито у містечку Ірпінь під Києвом кабани вкрали одяг чоловіка, який голяка відпочивав на пляжі.

#Букви розбиралися, як з’явився і розповсюдився фейк.

У четвер, 6 серпня, одразу декілька українських ЗМІ повідомили про курйозний випадок на пляжі під Києвом: кілька кабанів прибігли у зону відпочинку та вкрали в одного з відпочивальників сумку з його одягом.

На оприлюднених фото видно, як повністю оголений чоловік намагається наздогнати кабана, який тримає зубами жовтий рюкзак.

Якщо вдатися до реверсивного пошуку зображення, можна з’ясувати, що авторкою фото є Адель Ландауер (Adele Landauer). Жінка мешкає у Берліні, а фото зробила на озері Teufelssee в лісі Грюневальд в берлінському районі Шарлоттенбург-Вільмерсдорф.

На озері не можна займатись рибальством, однак купатися голим там, як і в багатьох частинах Німеччини, можна, саме тому чоловік перебуває на пляжі голяка. У сумці чоловіка, як розповіла авторка фото, був не одяг, а коштовна річ — ноутбук, саме тому він вирушив наздоганяти кабанів, не вдягаючись.

Знімки Адель швидко поширилися у Мережі. Про кумедний випадок вирішили розповісти й адміністратори Facebook-спільноти “Ірпінь сьогодні”. Вони опублікували кадри із підписом: “Буває і таке)” та не вказали, хто є автором фото і де воно зроблене.

В результаті одразу декілька видань повідомили, що інцидент стався саме у цьому місті.