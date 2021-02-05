Затриманим під час акцій протестів за звільнення Олексія Навального та інших політв'язнів довелося самостійно штовхати автозак, яким їх везли до суду.

Про це повідомляють російські видання “Новая газета” та Meduza.

Під час численних мітингів було затримано чимало осіб, найбільше — 23 січня, у день арешту Навального. Тоді затримали понад 3 тисячі осіб.

У Москві ізолятори переповнені, тож деяких мітингарів переміщують до Підмосков’я. У середу, 3 лютого, біля Симонівського райсуду Москви заглух автозак, який мав перевозити заарештованих до спецприймальника в Єгор’євську (близько 140 км від міста).

Арештованим довелося самостійно штовхати його, аби дістатися до місця ув’язнення.

Після прибуття на місце з’ясувалося, що цей спецприймальник теж заповнений. З 25 осіб під арешт помістили лише п’ятьох, решта лишилися чекати на розподіл в автобусі.

Як відомо, 23 січня по всій Російській Федерації проходили мітинги на підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального, а також інших політв’язнів. На акціях були затримані понад три тисячі людей.

У п’ятницю, 5 лютого, РФ заявила, що дипломатичні співробітники генеральних консульств Швеції, Польщі та Німеччини брали участь у протестах в Москві та Санкт-Петербурзі, оголосила їх persona non grata та вислала. Про те, як відреагували країни — в матеріалі.

Соратники російського опозиціонера Олексія Навального вирішили не проводити більше акцій протесту в Росії найближчим часом.