Про це повідомляють російські видання “Новая газета” та Meduza.
Під час численних мітингів було затримано чимало осіб, найбільше — 23 січня, у день арешту Навального. Тоді затримали понад 3 тисячі осіб.
У Москві ізолятори переповнені, тож деяких мітингарів переміщують до Підмосков’я. У середу, 3 лютого, біля Симонівського райсуду Москви заглух автозак, який мав перевозити заарештованих до спецприймальника в Єгор’євську (близько 140 км від міста).
Арештованим довелося самостійно штовхати його, аби дістатися до місця ув’язнення.
Після прибуття на місце з’ясувалося, що цей спецприймальник теж заповнений. З 25 осіб під арешт помістили лише п’ятьох, решта лишилися чекати на розподіл в автобусі.
Як відомо, 23 січня по всій Російській Федерації проходили мітинги на підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального, а також інших політв’язнів. На акціях були затримані понад три тисячі людей.
У п’ятницю, 5 лютого, РФ заявила, що дипломатичні співробітники генеральних консульств Швеції, Польщі та Німеччини брали участь у протестах в Москві та Санкт-Петербурзі, оголосила їх persona non grata та вислала. Про те, як відреагували країни — в матеріалі.
Соратники російського опозиціонера Олексія Навального вирішили не проводити більше акцій протесту в Росії найближчим часом.
- 2 лютого суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 років колонії загального режиму у справі “Ів Роше” (за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців)).