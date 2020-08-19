8 серпня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні рекордно збільшилася кількість щоденних тестів на COVID-19, адже у квітні їх робили лише 250.

#Букви розповідають, як в Україні з початком епідемії зросла кількість тестувань на виявлення нового коронавірусу.

У травні в Україні розпочали проводити ІФА-тестування.

Імуноферментний аналіз (ІФА) виявляє комплекс “антиген — антитіло”, який виробляється, коли організм уражений вірусом. Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: M і G.

Якщо виявляють M, то йдеться про гострий процес захворювання.

Якщо G – то це означає, що людина перехворіла або інфікувалася вірусом, натомість у неї виробилися антитіла до цього захворювання.

ПЛР та ІФА-тестування за даними Центру громадського здоров’я

Статистика на 1 червня

Так, станом на 1 червня в Україні було зроблено 371 668 тестувань методом ПЛР та 15 615 тестів ІФА.

При цьому за добу – 1 червня – ПЛР тестів було зроблено 8422 (524 позитивних), методом ІФА – 4459 (115 позитивних).

Статистика за червень:

12 червня – 10896 тестувань методом ПЛР (826 позитивних), та 7351 – методом ІФА (350 позитивних).

– 10896 тестувань методом ПЛР (826 позитивних), та 7351 – методом ІФА (350 позитивних). 13 червня – 10224 тестувань методом ПЛР (842), та 3038 – методом ІФА (110).

– 10224 тестувань методом ПЛР (842), та 3038 – методом ІФА (110). 14 червня – 7950 тестувань методом ПЛР (819), та 2286 – методом ІФА (15).

– 7950 тестувань методом ПЛР (819), та 2286 – методом ІФА (15). 15 червня – 9379 тестувань методом ПЛР (884), та 7097 – методом ІФА (232).

– 9379 тестувань методом ПЛР (884), та 7097 – методом ІФА (232). 16 червня – 10659 тестувань методом ПЛР (1020), та 7753 – методом ІФА (350).

– 10659 тестувань методом ПЛР (1020), та 7753 – методом ІФА (350). 17 червня – 12106 тестувань методом ПЛР (1208), та 9098 – методом ІФА (473).

– 12106 тестувань методом ПЛР (1208), та 9098 – методом ІФА (473). 18 червня – 11465 тестувань методом ПЛР (1147), та 7900 – методом ІФА (393).

– 11465 тестувань методом ПЛР (1147), та 7900 – методом ІФА (393). 19 червня – 11162 тестувань методом ПЛР (996), та 7974 – методом ІФА (320).

– 11162 тестувань методом ПЛР (996), та 7974 – методом ІФА (320). 20 червня – 9441 тестування методом ПЛР (851), та 3491 – методом ІФА (102).

– 9441 тестування методом ПЛР (851), та 3491 – методом ІФА (102). 21 червня – 6131 тестування методом ПЛР (706), та 1700 – методом ІФА (61).

– 6131 тестування методом ПЛР (706), та 1700 – методом ІФА (61). 22 червня – 9900 тестувань методом ПЛР (1056), та 9504 – методом ІФА (426).

– 9900 тестувань методом ПЛР (1056), та 9504 – методом ІФА (426). 23 червня – 13199 тестувань методом ПЛР (1301), та 10592 – методом ІФА (413).

– 13199 тестувань методом ПЛР (1301), та 10592 – методом ІФА (413). 24 червня – 13015 тестувань методом ПЛР (1280), та 10890 – методом ІФА (530).

– 13015 тестувань методом ПЛР (1280), та 10890 – методом ІФА (530). 25 червня – 13916 тестувань методом ПЛР (1416), та 13238 – методом ІФА (535).

– 13916 тестувань методом ПЛР (1416), та 13238 – методом ІФА (535). 26 червня – 12177 тестувань методом ПЛР (1233), та 12392 – методом ІФА (572).

– 12177 тестувань методом ПЛР (1233), та 12392 – методом ІФА (572). 27 червня – 9645 тестувань методом ПЛР (1085), та 4524 – методом ІФА (192).

– 9645 тестувань методом ПЛР (1085), та 4524 – методом ІФА (192). 28 червня – 6649 тестувань методом ПЛР (819), та 3201 – методом ІФА (80).

– 6649 тестувань методом ПЛР (819), та 3201 – методом ІФА (80). 29 червня – 6962 тестувань методом ПЛР (896), та 4030 – методом ІФА (200).

– 6962 тестувань методом ПЛР (896), та 4030 – методом ІФА (200). 30 червня – 10053 тестувань методом ПЛР (972), та 12245 – методом ІФА (713).

Статистика за липень:

1 липня – 11109 тестувань методом ПЛР (981), та 12059 – методом ІФА (489).

– 11109 тестувань методом ПЛР (981), та 12059 – методом ІФА (489). 2 липня – 13162 тестувань методом ПЛР (1323), та 13167 – методом ІФА (577).

– 13162 тестувань методом ПЛР (1323), та 13167 – методом ІФА (577). 3 липня – 11825 тестувань методом ПЛР (1061), та 17911 – методом ІФА (646).

– 11825 тестувань методом ПЛР (1061), та 17911 – методом ІФА (646). 4 липня – 9934 тестувань методом ПЛР (910), та 4023 – методом ІФА (259).

– 9934 тестувань методом ПЛР (910), та 4023 – методом ІФА (259). 5 липня – 6696 тестувань методом ПЛР (636), та 4013 – методом ІФА (60).

– 6696 тестувань методом ПЛР (636), та 4013 – методом ІФА (60). 6 липня – 9343 тестувань методом ПЛР (834), та 12031 – методом ІФА (597).

– 9343 тестувань методом ПЛР (834), та 12031 – методом ІФА (597). 7 липня – 13568 тестувань методом ПЛР (1145), та 14016 – методом ІФА (575).

– 13568 тестувань методом ПЛР (1145), та 14016 – методом ІФА (575). 8 липня – 13838 тестувань методом ПЛР (1194), та 15323 – методом ІФА (667).

– 13838 тестувань методом ПЛР (1194), та 15323 – методом ІФА (667). 9 липня – 13134 тестувань методом ПЛР (1056), та 14147 – методом ІФА (621).

– 13134 тестувань методом ПЛР (1056), та 14147 – методом ІФА (621). 10 липня – 12565 тестувань методом ПЛР (1007), та 14594 – методом ІФА (773).

– 12565 тестувань методом ПЛР (1007), та 14594 – методом ІФА (773). 11 липня – 10278 тестувань методом ПЛР (934), та 4741 – методом ІФА (122).

– 10278 тестувань методом ПЛР (934), та 4741 – методом ІФА (122). 12 липня – 6976 тестувань методом ПЛР (640), та 3548 – методом ІФА (130).

– 6976 тестувань методом ПЛР (640), та 3548 – методом ІФА (130). 13 липня – 9711 тестувань методом ПЛР (778), та 13394 – методом ІФА (545).

– 9711 тестувань методом ПЛР (778), та 13394 – методом ІФА (545). 14 липня – 13675 тестувань методом ПЛР (1106), та 15369 – методом ІФА (504).

– 13675 тестувань методом ПЛР (1106), та 15369 – методом ІФА (504). 15 липня – 13013 тестувань методом ПЛР (1037), та 14400 – методом ІФА (552).

– 13013 тестувань методом ПЛР (1037), та 14400 – методом ІФА (552). 16 липня – 13108 тестувань методом ПЛР (987), та 14911 – методом ІФА (588).

– 13108 тестувань методом ПЛР (987), та 14911 – методом ІФА (588). 18 липня – 11023 тестувань методом ПЛР (887), та 6722 – методом ІФА (306).

– 11023 тестувань методом ПЛР (887), та 6722 – методом ІФА (306). 19 липня – 5575 тестувань методом ПЛР (677), та 3505 – методом ІФА (81).

– 5575 тестувань методом ПЛР (677), та 3505 – методом ІФА (81). 20 липня – 10529 тестувань методом ПЛР (848), та 14115 – методом ІФА (392).

– 10529 тестувань методом ПЛР (848), та 14115 – методом ІФА (392). 21 липня – 13574 тестувань методом ПЛР (1034), та 18399 – методом ІФА (756).

– 13574 тестувань методом ПЛР (1034), та 18399 – методом ІФА (756). 22 липня – … тестувань методом ПЛР (…), та … – методом ІФА (…).

– … тестувань методом ПЛР (…), та … – методом ІФА (…). 23 липня – 16323 тестувань методом ПЛР (1380), та 15661 – методом ІФА (589).

– 16323 тестувань методом ПЛР (1380), та 15661 – методом ІФА (589). 24 липня – 14076 тестувань методом ПЛР (1370), та 17884 – методом ІФА (692).

– 14076 тестувань методом ПЛР (1370), та 17884 – методом ІФА (692). 25 липня – 12559 тестувань методом ПЛР (1219), та 5158 – методом ІФА (232).

– 12559 тестувань методом ПЛР (1219), та 5158 – методом ІФА (232). 26 липня – 7064 тестувань методом ПЛР (887), та 7315 – методом ІФА (80).

– 7064 тестувань методом ПЛР (887), та 7315 – методом ІФА (80). 28 липня – 14939 тестувань методом ПЛР (1340), та 16262 – методом ІФА (770).

– 14939 тестувань методом ПЛР (1340), та 16262 – методом ІФА (770). 29 липня – 15494 тестувань методом ПЛР (1452), та 16205 – методом ІФА (704).

– 15494 тестувань методом ПЛР (1452), та 16205 – методом ІФА (704). 30 липня – 15427 тестувань методом ПЛР (1300), та 17957 – методом ІФА (692).

– 15427 тестувань методом ПЛР (1300), та 17957 – методом ІФА (692). 31 липня – 16860 тестувань методом ПЛР (1693), та 173 – методом ІФА (811).

Статистика за серпень:

6 серпня – 18410 тестувань методом ПЛР (1733), та 17309 – методом ІФА (725).

7 серпня – 19327 тестувань методом ПЛР (1846), та 20542 – методом ІФА (876).

8 серпня – 14973 тестувань методом ПЛР (1583), та 7015 – методом ІФА (413).

9 серпня – 10083 тестувань методом ПЛР (1345), та 3218 – методом ІФА (104).

10 серпня – 15666 тестувань методом ПЛР (1678), та 12796 – методом ІФА (723).

11 серпня – 19380 тестувань методом ПЛР (1915), та 19107 – методом ІФА (1098).

12 серпня – 18984 тестувань методом ПЛР (2215), та 17648 – методом ІФА (912).

16 серпня – 10700 тестувань методом ПЛР (1729), та 3362 – методом ІФА (189).

17 серпня – 15120 тестувань методом ПЛР (2022), та 13172 – методом ІФА (601).

18 серпня – 19591 тестування методом ПЛР (2567), та 18180 – методом ІФА (978).

За посиланням можна ознайомитися з переліком медичних закладів, що тестують на наявність COVID-19.