Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні затвердив план заходів з відзначення 29-ї річниці незалежності України в умовах карантину.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Зокрема, заплановано церемонії підняття державного прапора в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах та військових частинах, урочисті заходи, покладання квітів, тематичні культурно-мистецькі, медійні, виставкові та інші заходи, спрямовані на донесення до широкого загалу інформації про важливі події та персоналії української історії, вручення державних нагород тощо.

“В цьогорічне святкування річниці незалежності України закладається дещо нестандартний формат. Зокрема, у Києві планується відійти від проведення традиційних урочистостей на Хрещатику та Майдані Незалежності, надаючи їм більше духовної складової. Саме тому центрами проведення заходів у Києві будуть Михайлівська та Софійська площа”, – зазначив перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Зазначається, що Міністерствам та відомствам доручено забезпечити публічну безпеку та порядок під час святкування, а також протиепідемічні заходи з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.