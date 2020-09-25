Перекладачка, літературний критик, викладачка ЛНУ імені Івана Франка та УКУ, колумністка Марта Голоська дала поради щодо того, як опанувати іноземну мову на високому рівні і не витратити на це багато грошей.

Цій темі присвячений допис на її сторінці в Facebook.

От що радить Марта Госовська:

1. Завантажте собі безкоштовні додатки для вивчення мови.

Перекладачка радить спершу завантажити декілька різних додатків, а потім залишити ті, що сподобалися найбільше.

“Я залишила собі саме Дуолінґво і Дропс. Словниковий запас росте без особливих зусиль і добре”, — пише вона.

2. Запишіться у всі можливі мовні марафони у соцмережах.

Мовні марафони, на думку Госовської, хоч і не замінять повноцінне навчання, але допоможуть тримати в тонусі вже наявні знання.

“Також це чудове середовище, де мова жива і ви нею пишете буденні фрази, а не якісь дивні тексти з підручників про вигаданих персонажів. Ще там є море однодумців, завернутих на мові, що теж непоганий бонус і нарешті виправдовує стричання у Facebook годинами”, — вважає вона.

3. Запишіться у читацькі клуби.

Читання іноземною мовою та обговорення прочитаного теж є дуже дієвим способом навчання для тих, хто має на меті заговорити іноземною мовою, зазначає Госовська.

“На своєму досвіді переконалася, що це прекрасний метод розговоритися тим, хто вже має базу, але соромиться саме заговорити”, — ділитися перекладачка.

4. Дивіться серіали та фільми із субтитрами.

Такий метод, на думку спеціалістки, теж не замінить повноцінні уроки, але дасть бажане мовне середовище та допоможе поєднати приємне з корисним.

5. Перекладайте для себе.

Госовська радить починати з чогось простого, приклад, з пісень. Вона наголошує, що це корисно, весело та не займає багато часу.

6. Слухайте подкасти.

На думку перекладачки, це не тільки допоможе у вивченні мов, а й поповнить запас тем для розмов.

7. Читайте іноземною все, що вам в принципі цікаво читати.

“Великі літературні форми лишіть в спокої, краще візьміть собі щось, що не вимагає надзусиль і часу. Я читаю короткі оповідання і поезію. Це всього 20 хвилин в день”, — пише перекладачка.

8. Візьміть собі за звичку вчити одне нове слово в день.

Для цього Госовська радить підписатися на словники онлайн, які щодня видають слово дня.

9. Грайте в настільні ігри іноземною.

Експертка запевняє, що це — найцікавіший і найлегший спосіб зробити іноземну мову більш живою та рідною.

10. Запишіться на індивідуальні уроки.

Насамкінець Госовська радить розглянути варіант занять з репетиторами, бо цей спосіб вивчення мови все ж більш дієвий.

“Я розумію, що ця порада не зовсім із категорії бюджетно, але іноді 10 уроків із вчителем можуть зекономити вам місяці часу. Порахуйте, скільки коштує ваш час і вже й не такі недоцільні витрати”, — пише вона.