Наразі чимало підлітків та молоді захоплюються музикою. Бажання творити власні шедеври та вражати інших своїм талантом спонукають до купівлі музичних інструментів. Одним з найрозповсюдженіших варіантів є гітара.

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Нижче наведені кілька корисних цікавостей, завдяки яким ви зможете придбати відповідний інструмент за привабливою ціною.

Різновиди сучасної гітари

Коли ви тільки починаєте вибирати музичний інструмент, то можете швидко заплутатись, особливо якщо раніше не використовували нічого подібного. Отже, перш ніж купити гітару, радимо вам ознайомитись з її різновидами. Існує декілька основних типів:

класична;

акустична;

електрична;

бас-гітара.

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Класична гітара знадобиться тим, хто тільки розпочинає свій шлях музики. В ній немає нічого зайвого. Отже, ви зможете засвоїти основи та навчитися відчувати інструмент. До того ж за допомогою класики можна зіграти і класичну мелодію, і рок-композицію.

Акустична гітара більш дзвінка. Отже, якщо ви хочете брати надвисокі ноти, вона стане гідним варіантом. Дзвінкість досягається за рахунок металевих струн, на яких на порядок важче відігравати улюблені композиції.

Електрогітара та бас-гітара являють собою більш специфічний інструмент. Вчитися грати на них не варто. Отже, вибір на їх користь слід віддати тим, хто вже освоїв музичні ази.

Розмір має значення

При виборі інструменту не слід зневажати розміром. Сучасні творці музичного обладнання пропонують широкий асортимент, який надає змоги швидко прилаштуватися до гітари і підліткові, і кремезному чоловікові.

Розмір гітари позначають у дробових числах:

¼ — для маленьких дітлахів;

½ — для музикантів молодшого шкільного віку, зростом близько 134 см;

¾ — ідеальний розмір для підлітків;

⅞ — не дуже розповсюджений варіант, але саме він підходить для невисоких жінок та чоловіків;

4/4 — стандартний великий інструмент.

Вибирайте те, що підходить саме вам. Не зневажайте якістю. Та грайте із задоволенням!