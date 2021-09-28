Оплачувати послуги в інтернеті зручніше за все. Немає обмежень за часом, місцем знаходження, інших умов. Потрібно тільки правильно вибрати сервіс, який в цьому допоможе. Той же сайт Oplata.com вже отримав високі оцінки від користувачів, так що його сміливо можна розглядати для цих цілей. А щоб ця рекомендація була зрозумілою, давайте подивимося, на що взагалі дивляться, коли вибирають сервіс для оплати послуг.

На правах реклами

Різноманітність напрямків роботи

Якщо на одному сайті ви можете оплатити тільки телефон і інтернет, навряд чи такий майданчик зручний. Добре, якщо разом з цим є і погашення інших платежів, наприклад:

комунальні;

внесення грошей в онлайн-сервіси;

страхування;

благодійність;

поповнення акаунтів на дошках оголошень і т.д.

Якщо ви вивчите вже згаданий сайт Oplata.com, то побачите там перераховані і інші пропозиції. Команда площадки активно працює над тим, щоб розширювати можливості сервісу, але вже зараз на ньому вирішується більшість питань, пов’язаних з платежами.

Оплата з будь-якої української карти

Якщо звернутися до можливостей інтернет-банкінгу, то там ви завжди обмежені конкретно своїм банком. Це не дуже зручно, тому що і однією людиною, і в родині часто використовуються різні картки. Куди простіше, якщо на платіжному сервісі користувачі розплачуються будь-яким “пластиком”, який у них є — головне, щоб картка належала системі Visa або Mastercard і була випущена саме в українському банку.

Високий рівень безпеки

Оскільки при оплаті картою користувач вводить платіжні дані, безпечність площадки вкрай важлива. Доброю ознакою буде, якщо вона відповідає міжнародній сертифікації PCI DSS. Це означає, що вся необхідна інформація шифрується під час передачі, а ще особисті дані не зберігаються в системі і не передаються третім особам. Картка обробляється тільки в момент транзакції — в решту часу до її інформації ні у кого немає доступу.

Елементарна зручність площадки і симпатичний дизайн

Перевірити, наскільки сервіс оплати відповідає цим вимогам, легко: зайдіть на сайт і просто оцініть його. Якщо площадка продумана, на ній ви швидко розберетеся, де що знаходиться, як вносити платежі.

Перед вибором платіжного інструменту ретельно вивчіть його з урахуванням перерахованих характеристик. Це допоможе знайти площадку, яка економить час і сили, а також не обмежує вас у вирішенні поточних фінансових завдань.