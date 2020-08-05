Під час освітнього процесу необхідно дотримуватися принципів соціального дистанціювання і правил гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту та уникати масових скупчень.

Про це йдеться в рекомендаціях, розроблених Міністерством освіти і науки.

Із 1 вересня шкільним учителям радять спілкуватися з батьками переважно дистанційно,

Під час освітнього процесу необхідно дотримуватися принципів соціального дистанціювання і правил гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту та уникати масових скупчень, зазначено в повідомленні.

Для старту навчального року рекомендовано:

забезпечити школи дезінфекторами та мийними засобами, засобами індивідуального захисту;

обладнати місця для оброблення рук та збору використаних масок і рукавичок;

створити умови для соціального дистанціювання та уникнення скупчень.

Щоб створити умови для дистанціювання школам рекомендують:

відкрити кілька входів у будівлю;

збільшити відстань між партами;

використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами;

розділити зони переміщення для різних вікових категорій учнів;

використовувати актові зали, коридори, адаптовані для навчального процесу;

за сприятливих погодних умов проводити заняття на відкритому повітрі;

встановити гнучкий графік початку занять для різних категорій учнів.

Для мінімізації пересування учнів школою МОН рекомендує закріпити кабінети за класами.

“Під час уроків учителям варто обирати види діяльності, які мінімізують безпосередній фізичний контакт між учнями, зокрема зменшуючи кількість комунікаційних вправ”, – зазначає пресслужба відомства.

Міністерство рекомендує школам запровадити гнучку структуру навчального року – передбачити можливість змінювати терміни канікул, початку і завершення семестрів з огляду на епідеміологічну ситуацію.

МОН також рекомендує запропонувати батькам учнів із хронічними легеневими хворобами, розладами імунної системи, цукровим діабетом проводити навчання дистанційно.