Епідемія коронавірусу внесла внесла свої корективи у святкування сімейних свят Нового року та Різдва. Та не варто покладатися лише на медиків у цьому питанні, кожен з нас має відігравати свою роль у стримуванні пандемії, навіть якщо доведеться перенести або скасувати святкування.

#Букви розповідають, як безпечно відсвяткувати Новий рік та Різдво.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко радить передусім утриматися від поїздок до родичів похилого віку, адже вони є у групі ризику найбільше. Перебіг хвороби у людей старше 60 років найважчий.

У Всесвітній організації охорони здоров’я розробили рекомендації, як саме убезпечити себе під час пандемії:

Тримайте відстань мінімум 1 метр між собою і іншими людьми. Це допоможе знизити ризик зараження, якщо хтось кашляє або чхає.

Обов’язкове носіння маски. Правильне використання, зберігання і утилізація допоможуть знизити ризик зараження.

Уникайте закритих приміщень та скупчення людей. Дуже високий ризик заразитися в ресторанах, хорових колективах, фітнес-залах, нічних клубах, офісах і релігійних спорудах. Місцях, які часто переповнені і погано вентилюються. У таких приміщеннях вірус “краще” поширюється повітряно-крапельним шляхом.

Зустрічайтеся з людьми на відкритому повітрі.

Якщо погано себе почуваєте, залишайтеся вдома.

Якщо кашляєте або чхаєте, прикрийте серветкою або зігнутим ліктем. Серветку слід негайно викинути в сміттєве відро із закритою кришкою. Не торкайтеся до очей, носа і рота. Часто мийте руки.

Як безпечно святкувати:

Перед плануванням заходу необхідно проінформувати гостей про запобіжні заходи, а під час самого заходу краще стежити, чи всі дотримуються цих правил. Також варто перевірити локальну ситуацію з коронавірусом.

Подарунки краще замовляти онлайн, замість того, аби ходити по магазинах.

У МОЗ рекомендують збиратися на новорічні свята максимум трьом сім’ям.

Приміщення, в якому буде проводитись святкування має добре вентилюватися.

Гостей варто забезпечити засобами індивідуального захисту – дезинфікуючий засіб для рук або мило, дезинфікуючі серветки, урни з закритими кришками, маски.

Не забувайте регулярно обробляйти поверхні: столи, поручні.