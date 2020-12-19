Як виглядає скринінгова анкета на вакцинацію проти COVID-19

Конгресвумен Олександрія Окасіо-Кортес показала весь процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19, в тому числі і скринінгову анкету.

Фото вона опублікувала в своїх Instagram Stories.

Анкета складається з 8 питань, які допомагають медикам визначити, чи є причина, по якій неможливо зробити щеплення вакциною Pfizer/Biontech.

При цьому, якщо на якесь із питань пацієнт відповість “так”, це не обов’язково означає, що йому не слід робити цю процедуру. Це просто означає, що потрібно поставити додаткові запитання.

Питання в анкеті виглядають так:

1. Чи відповість людина, якій належить сьогодні вакцинація, “Так” на будь-яке питання щоденного обстеження стану здоров’я (яке вказано на зворотному боці)?

2. Чи буде сьогодні вакцинуватися людина з ослабленим імунітетом або яка приймає ліки, що впливають на її імунну систему?

3. Чи є у людини, якій сьогодні належить вакцинація, порушення кровотечі або вона приймає будь-які ліки, що розріджують кров?

4. Чи буде сьогодні вакцинуватися людина, що годує грудьми, вагітна або яка думає про вагітність?

5. Чи була у людини, яка повинна бути вакцинована сьогодні, серйозна алергічна реакція на який-небудь з компонентів вакцини Pfizer/Biontech або будь-які інші речовини?

6. Чи робила людина, якій належить сьогодні вакцинація, будь-які інші щеплення протягом останніх 14 днів?

7. Чи розуміє людина, якій належить вакцинація сьогодні, що вона повинна повернутися через 21 день для другої дози, і чи згодна вона з цим зобов’язанням?

8. Чи розуміє людина, якій належить зробити щеплення сьогодні, що не можна змішувати вакцини проти SARS-CoV2 від різних виробників?