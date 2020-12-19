Як виглядає скринінгова анкета на вакцинацію проти COVID-19

Фото вона опублікувала в своїх Instagram Stories.
Анкета складається з 8 питань, які допомагають медикам визначити, чи є причина, по якій неможливо зробити щеплення вакциною Pfizer/Biontech.
При цьому, якщо на якесь із питань пацієнт відповість “так”, це не обов’язково означає, що йому не слід робити цю процедуру. Це просто означає, що потрібно поставити додаткові запитання.
Питання в анкеті виглядають так:
1. Чи відповість людина, якій належить сьогодні вакцинація, “Так” на будь-яке питання щоденного обстеження стану здоров’я (яке вказано на зворотному боці)?
2. Чи буде сьогодні вакцинуватися людина з ослабленим імунітетом або яка приймає ліки, що впливають на її імунну систему?
3. Чи є у людини, якій сьогодні належить вакцинація, порушення кровотечі або вона приймає будь-які ліки, що розріджують кров?
4. Чи буде сьогодні вакцинуватися людина, що годує грудьми, вагітна або яка думає про вагітність?
5. Чи була у людини, яка повинна бути вакцинована сьогодні, серйозна алергічна реакція на який-небудь з компонентів вакцини Pfizer/Biontech або будь-які інші речовини?
6. Чи робила людина, якій належить сьогодні вакцинація, будь-які інші щеплення протягом останніх 14 днів?
7. Чи розуміє людина, якій належить вакцинація сьогодні, що вона повинна повернутися через 21 день для другої дози, і чи згодна вона з цим зобов’язанням?
8. Чи розуміє людина, якій належить зробити щеплення сьогодні, що не можна змішувати вакцини проти SARS-CoV2 від різних виробників?
- Як повідомлялося раніше, 12 грудня управління контролю якості продуктів і медикаментів США (FDA) офіційно схвалило вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer.
- В неділю, 13 грудня Консультативний комітет з практики імунізації (ACIP) центрів контролю і профілактики захворювань США (CDC) проголосував за рекомендацію вакцини проти коронавірусу Pfizer і BioNTech для людей у віці від 16 років і старше.