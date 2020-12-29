#Букви розповідають, як цього року виглядають головні ялинки міст нашої країни.
Головна ялинка України в Києві
Головну новорічну ялинку країни традиційно встановили на Софійській площі. Цього року вона штучна, а її висота становить 31 метр.
Темою локації є “Казковий ліс”. У зв’язку з цим ялинку прикрасили величезними тематичними іграшками – грибами (мухоморами), жолудями, шишками, фігурами тварин (сови, білки, зайці). Крім того, ялинку оздобили гірляндами.
Біля ялинки розташовані герої – жителі казкового лісу.
Спочатку замість зірки верхівку ялинки увінчав великий капелюх, що спровокувало суперечливі реакції українців. Організатори зазначали, що “чарівний капелюх”, “зігріватиме” лісових героїв, котрі “житимуть” у дуплах казкового пня, розташованого внизу ялинки.
Згодом капелюх все ж замінили на різдвяну зірку. Сам “чарівний капелюх” розмістили у святковій зоні біля ялинки.
Новорічну ялинку в Києві встановили і під будівлею Офісу президента на Банковій. Це жива ялинка, яку прикрасили різноманітними кулями, шишками, гірляндами та іншими іграшками.
Поряд встановили велику карусель й залили ковзанку.
Львів
Головну ялинку Львова традиційно встановили біля Львівського оперного театру в центрі міста.
Її висота становить понад 18 метрів. Ялинку прикрасили святковою ілюмінацією, а знизу розмістили великі новорічні “подарунки”. Верхівку дерева прикрашає різдвяна зірка.
Одеса
В Одесі святкову ялинку запалили на Думській площі.
Висота головної міської ялинки з верхівкою становить 19,5 метра, ширина – 9 метрів. Ялинка прикрашена 125 світлодіодними плоскими і об’ємними іграшками, а також світлодіодними гірляндами, протяжність яких становить 5 км. Верхівку ялинки традиційно увінчала різдвяна зірка.
Харків
У Харкові ялинку встановили на площі Свободи. Її висота складає 40 м 49 см.
Ялинку встановили поруч з катком і ярмарком. Вона змонтована зі збірних штучних конструкцій і прикрашена святковою ілюмінацією.
Завдяки новому програмному забезпеченню протягом кожної години на ялинці з’являються різноманітні зображенні – від українського традиційного орнаменту до фантазійних, казкових світлових ефектів.
Саму площу прикрашає ілюмінація “Зоряне небо” і фігура Діда Мороза з саньми.
Дніпро
У Дніпрі головну ялинку міста встановили на площі Героїв Майдану.
Це штучна ялинка висотою 26 метрів. Вона складається з шести ярусів металевого каркаса і верхнього конуса. Вже на них змонтували зелені штучні гілки з ілюмінацією. Ялинку прикрашають понад 300 іграшкових ліхтариків.
Особливістю ялинки цього року є те, що замість традиційної зірки на її вершині – герб міста.
Будинки площі прикрасили гірляндами, сніжинками і зірками.
Полтава
У Полтаві ялинку встановили на Театральній площі.
Її висота 20 метрів. Оточує ялинку шатро гірлянд, діаметр якого — 40 метрів.
Черкаси
У Черкасах головну ялинку міста встановили на Соборній площі.
Вона штучна і має 18 метрів у висоту. Увінчала новорічну красуню яскрава зірка.
Чернівці
У Чернівцях ялинку встановили на Соборній площі. Цього року її вбрали у червоний, золотистий та білий кольори.
Головна новація декору – намисто на нижніх гілках плюс банти, віночки та вітальні написи. Верхню частину ялинки прикрасили золотистими іграшками та великими сніжинками. Використали також 3D-гірлянди довжиною понад кілометр.
На верхівці ялинки встановили різдвяну зірку.