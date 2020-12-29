#Букви розповідають, як цього року виглядають головні ялинки міст нашої країни.

Головна ялинка України в Києві

Головну новорічну ялинку країни традиційно встановили на Софійській площі. Цього року вона штучна, а її висота становить 31 метр.

Темою локації є “Казковий ліс”. У зв’язку з цим ялинку прикрасили величезними тематичними іграшками – грибами (мухоморами), жолудями, шишками, фігурами тварин (сови, білки, зайці). Крім того, ялинку оздобили гірляндами.

Біля ялинки розташовані герої – жителі казкового лісу.

Спочатку замість зірки верхівку ялинки увінчав великий капелюх, що спровокувало суперечливі реакції українців. Організатори зазначали, що “чарівний капелюх”, “зігріватиме” лісових героїв, котрі “житимуть” у дуплах казкового пня, розташованого внизу ялинки.

Згодом капелюх все ж замінили на різдвяну зірку. Сам “чарівний капелюх” розмістили у святковій зоні біля ялинки.

Новорічну ялинку в Києві встановили і під будівлею Офісу президента на Банковій. Це жива ялинка, яку прикрасили різноманітними кулями, шишками, гірляндами та іншими іграшками.

Поряд встановили велику карусель й залили ковзанку.

Львів

Головну ялинку Львова традиційно встановили біля Львівського оперного театру в центрі міста.

Її висота становить понад 18 метрів. Ялинку прикрасили святковою ілюмінацією, а знизу розмістили великі новорічні “подарунки”. Верхівку дерева прикрашає різдвяна зірка.

Одеса

В Одесі святкову ялинку запалили на Думській площі.

Висота головної міської ялинки з верхівкою становить 19,5 метра, ширина – 9 метрів. Ялинка прикрашена 125 світлодіодними плоскими і об’ємними іграшками, а також світлодіодними гірляндами, протяжність яких становить 5 км. Верхівку ялинки традиційно увінчала різдвяна зірка.

Харків

У Харкові ялинку встановили на площі Свободи. Її висота складає 40 м 49 см.

Ялинку встановили поруч з катком і ярмарком. Вона змонтована зі збірних штучних конструкцій і прикрашена святковою ілюмінацією.

Завдяки новому програмному забезпеченню протягом кожної години на ялинці з’являються різноманітні зображенні – від українського традиційного орнаменту до фантазійних, казкових світлових ефектів.

Саму площу прикрашає ілюмінація “Зоряне небо” і фігура Діда Мороза з саньми.

Дніпро

У Дніпрі головну ялинку міста встановили на площі Героїв Майдану.

Це штучна ялинка висотою 26 метрів. Вона складається з шести ярусів металевого каркаса і верхнього конуса. Вже на них змонтували зелені штучні гілки з ілюмінацією. Ялинку прикрашають понад 300 іграшкових ліхтариків.

Особливістю ялинки цього року є те, що замість традиційної зірки на її вершині – герб міста.

Будинки площі прикрасили гірляндами, сніжинками і зірками.

Полтава

У Полтаві ялинку встановили на Театральній площі.

Її висота 20 метрів. Оточує ялинку шатро гірлянд, діаметр якого — 40 метрів.

Черкаси

У Черкасах головну ялинку міста встановили на Соборній площі.

Вона штучна і має 18 метрів у висоту. Увінчала новорічну красуню яскрава зірка.

Чернівці

У Чернівцях ялинку встановили на Соборній площі. Цього року її вбрали у червоний, золотистий та білий кольори.

Головна новація декору – намисто на нижніх гілках плюс банти, віночки та вітальні написи. Верхню частину ялинки прикрасили золотистими іграшками та великими сніжинками. Використали також 3D-гірлянди довжиною понад кілометр.

На верхівці ялинки встановили різдвяну зірку.