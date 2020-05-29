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Як виглядатимуть камери автофіксації порушень ПДР, які запрацюють з 1 червня

З 1 червня в Україні запрацюють перші камери автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

П’ятниця, 29 травня 2020, 14:43

Видання Auto24 показало, як вони виглядатимуть.

Камера автофіксації відрізняється від звичайних камер спостереження. Зокрема, у камери, що слідкує за швидкістю, корпус прямокутного паралелепіпеда. Кругла лінза камери розміщена збоку, а над пристроєм можуть бути додаткові пристрої – спалахи чи радари.

Ще одна ознака того, що камера спрацювала – під час проїзду під нею може загорятися спалах (залежно від світлових умов).

Якщо ж камера у формі циліндра – це звичайна камера спостереження, яка записує “картинку”, але швидкість не вимірює. Інколи на стовпі встановлюють кілька типів камер.

Зазначається, що перед спідкамами завжди повинен бути встановлений знак, який попереджає про наявність камери на дорозі.

Фото: Auto24

Перші 50 камер запрацюють у Києві та на автомагістралях Київської області в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Надалі відеокамери поступово   встановлюватимуться по всій Україні.

Фото: МВС

Порушення

Спочатку фіксуватиметься лише  перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

Зокрема, порушенням вважається перевищення швидкісного режиму більш як на 20 км/год.

Штрафи
  • у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год але не більше ніж на 50 км/год штраф становитиме 255 грн;
  • при перевищенні швидкості руху більш як на 50 км/год – 510 грн.

Штраф зменшується на 50 %, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання відповідної постанови. Загальний термін сплати штрафу складає 30 днів.

При цьому, постанова може виноситися без участі особи, яка притягається до відповідальності, відправити її порушникові поштою потрібно протягом 3-х днів з дати винесення.

Терміни оскарження постанови становить 10 днів з дати набрання нею законної сили.

Теги: Київ, Київська область, МВС

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