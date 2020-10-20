Президент України Володимир Зеленський сьогодні звернувся до Верховної Ради з традиційним посланням "про внутрішнє і зовнішнє становище" нашої країни.

#Букви уважно стежили за цією подією і показують, як все відбувалося.

Президент з’явився в залі засідань ВР приблизно о 10:35 ранку.

Також на засіданні були присутні прем’єр-міністр Денис Шмигаль і члени Уряду, голова Офісу президента Андрій Єрмак, генпрокурор Ірина Венедіктова, керівники судової гілки влади, члени дипломатичних представництв іноземних держав та інші.

Зеленський під час виступу говорив про боротьбу з коронавірусом COVID-19, про передвиборну кампанію на місцевих виборах і анонсоване “всенародне опитування”, складний 2020-й рік, війну на Донбасі, амністію і повернення окупованих територій (в тому числі анексованого Криму), економічну ситуацію та інше.

Серед іншого, глава держави перерахував, чого вдалося домогтися від початку його президентського терміну. Він прозвітував про початок приватизації спиртових заводів, закриття підпільних казино та легалізацію грального бізнесу, зниження облікової ставки Національного банку, підвищення мінімальної зарплати і відкриття ринку землі.

“Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так!” – на такій переможній ноті президент завершив свій виступ.

Представники фракції “Слуги народу” зустрічали тези Зеленського гучними оплесками.

Водночас у залі засідань не всі нардепи сприймали виступ президента із захопленням. Наприклад, прозвучали обурені вигуки після заяв, що захисні маски “востаннє закуповувалися в 2007 році”, а також що “ті, хто без бою віддав Крим, повинні нести відповідальність”.

Нардепи від “Європейської Солідарності” розгорнули в залі плакати наступного змісту: “Ні повзучій ЗЕкапітуляції”, “Зеленський, поверни мільярди з фонду боротьби з COVID” та інші.

Варто відзначити, що перед виступом до президента підійшов виключений зі “Слуги народу” нардеп Гео Лерос, який раніше заявляв, що Володимир Зеленський дав вказівку посадити його протягом місяця. Глава держави і нардеп про щось поспілкувалися протягом нетривалого часу.

Після виступу Зеленський одразу залишив залу засідань ВР.