Проєкт тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при роботі закладів громадського харчування опубліковано на сайті МОЗ.
Основні вимоги:
- Проведення температурного скринінгу всіх працівників перед початком робочого дня. Якщо температура виявиться вище 37,2 градуси – такого співробітника зобов’язані не допускати до роботи, як і людей з ознаками респіраторних захворювань.
- Обслуговування в закладах громадського харчування дозволяється тільки на винос за попередніми замовленнями та/або на літніх майданчиках під відкритим небом. У такому випадку між столами повинна бути дистанція 1,5 м, а за кожним з них може розташовуватися одна або дві людини.
- На вході до закладу необхідно розмістити антисептики з концентрацією активної речовини понад 60% для ізопропилових спиртів та понад 70 % для етилових спиртів.
- Вхід відвідувачів до приміщень кафе та ресторанів забороняється.
- Замовлення будуть здійснюватися дистанційно (наприклад, телефоном) або через спеціально облаштоване вікно (вхідні двері) закладу. Видача замовлення та розрахунок здійснюється за тим же принципом.
- Адміністрація або персонал самі повинні контролювати і забезпечувати умови щодо недопущення черг.
- Працівники повинні використовувати засоби індивідуального захисту, а роботодавець зобов’язаний забезпечити їх п’ятиденний запас і стежити за виконанням цього правила.
- Меню повинно розташовуватися поруч з місцем видачі замовлень, давати меню клієнтам не можна.
- Замовлення повинні видавати виключно в одноразовому посуді і закритій тарі.
- Перед відкриттям і після закриття, а також кожні дві години приміщення повинні оброблятися миючими та дезінфікуючими засобами.
- Місце проведення розрахунку повинен бути обладнаний пристроями для безконтактної оплати, поличкою для передачі замовлення без контакту з клієнтом.
- Людей з групи ризику (які досягли 60-річного віку або які мають хронічні захворювання) необхідно тимчасово відсторонити від роботи в закладах громадського харчування.
- Працівники повинні регулярно мити руки, прикривати рота та носа при кашлі та чханні, не торкатися обличчя, а також утримуватися від контактів з людьми, що мають симптоми респіраторних захворювань.
- Нагадаємо, що карантин було продовжено до 22 травня. Водночас вже з 11 травня передбачаються певні пом’якшення карантинних обмежень.