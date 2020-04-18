Про це він сказав в коментарі кореспонденту #Букв.

За словами Стойки, зараз потрібно частіше робити вологе прибирання у квартирах, а також закривати вікна.

Для захисту від забрудненого повітря слід пити трав’яні чаї та мінеральну воду.

Також потрібно періодично промивати носоглотку: можна просто водою, водою з сіллю або содою, а також можна ополіскувачем для рота полоскати ротову порожнину.

“Ще є деякі наукові рекомендації, але в цьому випадку слід обов’язково проконсультуватися з лікарем. Використовуються ще додатково шипучі пігулки АЦЦ, полівітаміни, а також вітамін С або слід заварювати шипшину, їсти більше зелені та свіжих овочів”, – зазначив Стойка.

У випадку, якщо треба виходити з дому, лікар рекомендує це робити вдень, а не вранці або ввечері, коли найбільша концентрація.

Крім того, Стойка рекомендує за можливості користуватися побутовим домашнім зволожувачем повітря. Він також звернув увагу, що в цей період слід відмовитися від паління, тому що це дає додаткове навантаження на органи дихання.