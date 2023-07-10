Криптовалюта вважається однією з найприбутковіших вкладень на цей час, навіть з огляду на той факт, що вона досить непередбачувана і може зростати або падати протягом одного дня. Той самий курс біткоїна відстежується багатьма, оскільки став чудовою інвестицією. І не дивно, що продавці різних послуг, від продуктів до косметології, приймають оплату в крипті. Саме тому багатьох почав цікавити момент, як саме проводити платіж за допомогою криптовалюти.

Тонкощі проведення платежу

Попри те, що криптовалюта існує вже протягом декількох років, мало хто чув про неї. Вся популярність почала набиратися на початку 2020 років, коли за деяких обставин багато хто став цікавитися цифровізацією. Але по-справжньому у виграші залишилися ті, хто на початку створення біткоїна купили його за частки центів. Наразі вони стали мультимільйонерами, що купують без зусиль елітні автомобілі, нерухомість та інші предмети розкоші.

І в процесі обміну криптовалюти на реальні предмети вони не відчувають жодного дискомфорту. Адже сам процес купівлі-продажу дуже схожий на той, що здійснюється в банках, тільки за його відсутності як посередника і перевіряючого органу.

Для захисту як покупця, так і продавця використовується окрема процесингова платформа для обробки кожного платежу, приймання запиту для здійснення транзакцій, а також:

списання коштів з гаманця покупця;

зарахування переказу на один або кілька гаманців продавця послуги, залежно від необхідності.

Насправді подібні процедури можуть здійснюватися самостійно, для цього достатньо ввести всі реквізити та підтвердити їх у момент проведення. Єдиний мінус — вони забирають багато часу і не рекомендуються для масовості, оскільки велика ймовірність введення помилкового символу. У такому разі кошти можуть просто потрапити не на той рахунок, і повернути їх не вийде.

Додатково, взаємодія різних майданчиків дає змогу контролювати всі процедури та навіть вести звіти, які будуть прийматися в різних компаніях. По суті криптоплатформа дає змогу здійснювати платежі в автоматичному режимі, що максимально спрощує роботу з системою. Цілком достатньо обрати тип крипти та подати прохання на здійснення платежу.

Які існують типи платформ?

На цю мить існують два формати. Актуальність мають майданчики, які належать власне криптовалютним біржам, і ті, що застосовуються як сторонній ресурс. Але в останньому випадку необхідно платити додаткову комісію. Приймання платежів може також змінюватися, залежно від використовуваної платформи. Користувач налаштовує або отримання переказу в обраній крипті, або здійснення конвертації в конкретну фіатну валюту. На території нашої країни в якості останньої використовується тільки національна валюта, гривня.