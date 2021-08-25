Серцево-судинні захворювання, переважно ішемічна хвороба та інсульт, є основними факторами інвалідності в усьому світі. Україна — не виняток, хвороби серця залишаються головними причинами смертності у країні.

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Згідно зі статистикою від Держстату, від хвороб систем кровообігу у 2020 році померло найбільше людей — 408 721. Для порівняння, від хвороб органів дихання (в тому числі грипу та пневмонії) — 16 705 людей.

Для зменшення ризиків захворювання серця лікарі рекомендують більш дбайливо ставитися до свого організму: зменшувати кількість холестерину та глюкози у раціоні, збільшувати фізичну активність, контролювати вагу, не палити і не зловживати алкоголем. На жаль, під час хвороб серця до загального навантаження на організм додається і фінансове навантаження.

Зокрема, стаціонарне лікування інфаркту міокарду у середньому може коштувати 50 тисяч гривень, враховуючи витрати на діагностику, операцію і відновлення. Попри те, що в Україні передбачена безкоштовна медична допомога пацієнтам з інфарктом міокарда, отримати її може не кожен. На сьогодні у рамках державної Програми медичних гарантій безоплатну допомогу при гострому інфаркті міокарда надають лише 64 заклади по всій країні.

Кожна область має медичний заклад, законтрактований на лікування гострого інфаркту, але їхня кількість все ще обмежена. Найбільше таких закладів у Дніпропетровській області — шість. При цьому населення області — 3,176 млн людей. Якщо у пацієнта немає доступу до медичного закладу, який надає безкоштовне лікування інфаркту, сплачувати все доведеться самостійно.

Зменшити фінансові ризики під час лікування дає можливість поліс добровільного медичного страхування або страхування на випадок критичних хвороб. Для цього варто обрати перевірену і надійну компанію. Наприклад, “Альфа Страхування” вже декілька років поспіль є лідером у страхуванні здоров’я в Україні*. Щодня лікарі-координатори медичного асистансу компанії фіксують у середньому 25 серцево-судинних захворювань (дані компанії за перше півріччя 2021 року) і надають допомогу.

“Щодня ми отримуємо звернення від застрахованих клієнтів з симптомами на біль у області грудей, відчуття “перебою” роботи серця, підвищення тиску. Лікар-координатор страхової компанії на підставі озвучених скарг клієнта вирішує, якої саме медичної допомоги потребує клієнт. Якщо необхідна екстрена медична допомога, її якнайшвидше організує страхова компанія. У будь-якому випадку, клієнт отримує медичну допомогу і компенсацію лікування згідно з програмою страхування”, — говорить Данило Більдій, керівник Центру організації медичного сервісу Департаменту медичного асистансу.

Розглянемо на прикладі окремих випадків, яким може бути запит клієнта і подальша участь страхової компанії та обсяг компенсації в межах полісу ДМС.

“На жаль, інколи у наших клієнтів діагностують інфаркт міокарда. У цьому разі страхова компанія організовує медичну допомогу і необхідне лікування, згідно з програмою страхування. Але організацію і оплату кардіохірургічних операцій, в тому числі стентування коронарних судин, не покривається страховим полісом. Проте операція — не єдина стаття витрат, тож за допомогою страховки можна суттєво зменшити фінансові ризики і отримати виплати на ті послуги, які покриваються програмою”, — пояснює Данило Більдій.

Окрім програми добровільного медичного страхування, “Альфа Страхування” пропонує поліс “Подаруй собі життя”, який також забезпечує захист від ризиків лікування не лише серцево-судинних, а і онкологічних захворювань. Проте серед усіх видів страхування здоров’я, ДМС залишається найпопулярнішим видом захисту свого здоров’я.

* Рейтинг страхових компаній з добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби за 1 квартал 2021 року, від журналу Insurance Top.