З кожним роком громадяни України змінюють своє ставлення до подій 1939-1945 років. Наприклад в цьому році з твердженням, що СРСР разом з Німеччиною несуть відповідальність за початок Другої світової війни, погоджуються більше половини українців.

Про це повідомляють #Букви, посилаючись на соціологічні опитування фонду “Демократичні ініціативи” та Київського міжнародного інституту соціології.

Хто розв’язав війну?

Із твердженням, що СРСР разом із Німеччиною відповідальний за початок Другої світової війни, погоджуються 56 % українців, не погоджуються із цим 24 % і ще 20 % не визначилися.

Щодо цього твердження немає кардинальних відмінностей між усіма віковими групами до 70 років, лише серед найстаршої категорії дещо менше погоджуються із ним, але тут більше невизначених.

Регіональні відмінності становлять щонайбільше 19 % (на Заході з цим твердженням погоджуються 63 %, а на Сході – 44 %).

Близько 52% громадян дотримуються радянської інтерпретації, що День Перемоги – це передусім відзначення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. 32% розуміють цю дату як день відзначення перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та внеску у неї українського народу. Д

ля 6% цей день є просто додатковим вихідним. Серед молоді дещо більше байдужих, а серед людей, старших за 70 років, істотно більше виражена підтримка радянської інтерпретації. До того ж, ця інтерпретація більш поширена на Сході та Півдні, але різниця порівняно з Заходом та Центром у межах 10–15%.

Коли святкувати: 8 травня VS 9 травня?

39 % українців підтримують відзначення в Україні обох дат: Дня пам’яті та примирення – 8 травня та Дня перемоги – 9 травня.

На думку 32 % громадян, відзначати варто лише День Перемоги 9 травня, 14 % вважають, що варто відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня, а ще для 9 % це питання байдуже.

Такий баланс думок переважає у всіх регіонах. Дещо більше підтримують святкування лише 9 травня люди, старші за 60 років.

Російська пропаганда

Більшість українців (51 %) не знають про масові заходи під назвою “Безсмертний полк”, які проводяться 9 травня.

Ще 12 % знають про них, але ставляться до них негативно. Знають та позитивно ставляться 18 %, нейтрально ставляться 12 %.

У всіх регіонах понад 50 % не знають про цей захід, окрім Сходу, де обізнаність дещо вища (нічого не знають 33 %). На Сході також більше і позитивних ставлень – 32 % проти 25 % на Півдні, 15 % у Центрі та 9 % на Заході.

Крім того, 61 % українців не підтримують ідею участі українських політиків у заходах з нагоди Дня Перемоги у Москві, підтримують – 21 %, ще 18 % не визначилися. Найменше таку ідею підтримують на Заході та в Центрі – 12 % та 18 % відповідно. На Сході та Півдні по 29 % прихильників такого теоретичного візиту, але все ж більшість у цих регіонах (близько 50 %) проти такої ідеї.