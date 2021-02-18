Про це повідомляє видання “Слово і Діло“, посилаючись на інформацію ЮНІСЕФ.

Так, найвищий рівень бідності – 71,2 % спостерігався в Україні у 2000 році. Наступні вісім років він поступово знижувався, а у 2008 році досяг мінімального значення – 19,9 %.

У 2008-2013 роках рівень бідності в Україні коливався, а максимального значення досяг (25,8 %) у 2011 році.

Різке погіршення картини з бідністю в Україні було після окупації Криму і початку війни на Донбасі. У 2014 році рівень бідності становив 28,6 %, а наступного року зріс вдвічі – до 58,3 %. У 2016 році цей показник також виріс і досягнув 58,6 %.

У 2017-му рівень бідності почав знижуватись і становив 47,3 %, у 2018-му – 43,2 %; у 2019-му – 37,8 %.

У 2020 році рівень бідності в Україні також, за прогнозами ЮНІСЕФ, зросте до 43,6 % (без епідемії цей показник міг скласти 27,2 %).

ДОВІДКА. Рівень бідності – питома вага сімей (домогосподарств), у яких рівень споживання (доходів) на одну особу є нижчим від визначеної межі бідності. Межа бідності визначається на підставі відносного критерію зарахування різних верств населення до категорії бідних. Єдиним базовим державним соціальним стандартом, що застосовується для визначення основних державних соціальних гарантій, є прожитковий мінімум. В Україні станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум становить 2189 грн.