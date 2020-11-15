Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що захворювання на коронавірус дозволить йому особисто пересвідчитися, як працюють маршрути пацієнта та протоколи лікування.

Про це Степанов повідомив у Facebook.

За словами міністра, він отримав можливість пройти шлях боротьби з COVID-19 в ролі пацієнта.

“Весь час пандемії я дивився на ситуацію з COVID-19 очима лікарів. Тепер маю можливість пройти цей шлях в ролі пацієнта. Оцінити та на власному досвіді перевірити, як працюють маршрути пацієнта та протоколи лікування. Я планую пройти весь цей період, як звичайний пацієнт, фіксувати всі етапи й одразу, разом з командою Міністерства охорони здоров’я, шукати шляхи вирішення проблемних питань”, – сказав Степанов.

За словами глави МОЗ, він щодня буде ділитися в соціальних мережах інформацією про свій “шлях пацієнта”, виявляти і вирішувати гострі проблемні питання, які виникають в роботі медичної системи.

Нагадаємо, у суботу, 14 листопада, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що у нього виявили коронавірус COVID-19. При цьому в п’ятницю він відвідав політичне ток-шоу і перебував там без захисної маски.