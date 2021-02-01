Таку заяву він зробив в інтерв’ю програмі Axios на платформі HBO, повідомляє Офіс президента.

За словами Зеленського, питання Криму повинен бути в порядку денному переговорів в нормандському форматі, до якого він хотів би привернути нового главу США Джо Байдена.

“Коли я приїхав на першу зустріч Нормандського формату, я не розумів, чому ми не говоримо про Крим. Всі партнери сказали, що Крим не є аджендою. І це була домовленість ще з колишнім президентом (Петром Порошенком). Тоді я запитав партнерів і Росію: “Назвіть той майданчик, де є адженда говорити про Крим. Чи ви хочете сказати, що ми повинні поставити хрест на Криму й не згадувати, що це наша територія? Я як новий президент цього не можу собі дозволити. Не хочу. І я це ніколи не прийму. І, вибачте, якби я тоді був Президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди “зелених чоловічків” не пустили. А якби не пустили туди “зелених чоловічків”, то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України. Тому формат такий повинен бути, я так вважаю”, – заявив Зеленський.